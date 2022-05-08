Британия, арабы, Россия и нефть. Конец иллюзий

В британской «Телеграф» появилась удивительная статья, насчёт того, что своими действиями Саудовская Аравия, как лидер ОПЕК, и весь этот нефтедобывающий альянс в целом, производят на Англию впечатление скорее союзников Путина, чем «демократического мира», во главе с США и, соответственно, Великобританией. За что автор саудовцев укоряет и всячески пугает их страшными последствиями, если только они не согласятся резко повысить производство нефти, что, по его идее, поможет Европе наконец-то заместить российское сырьё. Иначе грядёт мор, глад, рецессия и все прочие кары небесные, отчего саудовцам будет плохо, поскольку тогда уже их нефть окончательно никому не будет нужна. Разорятся. Так что пускай рынок, пока не поздно, нефтью поскорее зальют.

Ну, англичанина понять можно. С одной стороны он искренне не понимает, что сейчас происходит в отношениях стран западного блока со всем остальным миром и почему. В 80-х же описанная схема прокатила?! Америка с Саудовской Аравией договорились, залили-таки нефтью рынок, обвалили цены в разы и максимально осложнили жизнь советскому руководству, для которого в ходе войны в Афганистане это оказалось чрезвычайно болезненно. Благо, от экспорта нефти тогда Советский Союз зависел более чем серьёзно, в том числе в такой сфере, как продовольственная безопасность. Зерно мы тогда на корм скоту импортировали, попросту говоря, а не экспортировали, как сегодня. Прихотливы пути истории и рыночная экономика всё же у нас кое в чём неплохо сработала.

«Телеграф» вместе со своим экспертом недоумевает: почему арабы, в том числе монархии Залива, ведут себя в 2022 году совершенно иначе, чем в 1982-м?! А просто время другое. И они уже не те, кем были. И Запад. И мы не Советский Союз, которого они до смерти боялись. А России-то им чего ради бояться? Путин со всеми ними установил и поддерживает такие отношения, которых у них с Москвой отродясь не было. Он их партнёр, причём надёжный и проверенный. Никакой идеологии, которая бы нас разделяла. Никаких идей свержения правящих в этих странах режимов, ни ради каких «высоких» целей. Напротив. Это Америка теперь на ниве поддержки революций и государственных переворотов, ради установления демократии и защиты прав человека, «арабскую весну» устроила.

Америка разгромила Ирак, расчистив дорогу к гегемонии в регионе Ирану и ведёт себя по отношению к нему, с точки зрения её традиционных арабских союзников, более чем странно и нелинейно. Америка поддержала «Братьев-мусульман» и исламистов прочих типов и видов в ходе «арабской весны» даже в Египте, против Мубарака, который ничем ей не угрожал и был более чем уважаемым лидером региона. Америка, разгромив Ливию, не установила там даже тени порядка. Да и террористическое «Исламское государство» стало результатом американской политики на Ближнем Востоке. Наконец — Америка с треском поиграла талибам войну в Афганистане, опозорившись на глазах всего мира так, как этого с ней не было со времён Вьетнамской войны. И это был для арабов такой сигнал…

Да и в Сирии американцы и их союзники свергнуть Асада так и не смогли. При этом Путин, который его у власти сохранил, умудрился не поссориться с турками, катарцами и саудовцами, которые его пытались с помощью Запада свергнуть, как на свою голову свергли в Ливии остро нелюбимого ими Каддафи. С Эрдоганом его отношения — явная смесь соперничества и сотрудничества, что на Востоке отлично понимают. Соседи, партнёры, да ещё и с Ираном он турок за один стол переговоров умудрился по Сирии посадить. С Катаром он отлично сотрудничает по газу, избежав столкновения на европейском рынке. Саудовской Аравии и другим ведущим игрокам нефтяного рынка соглашением «ОПЕК +» умудрился, нормализовав цены на нефть, сбалансировать бюджет, просевший после недавнего ценового обвала хуже, чем у России.

Торгует Россия со всеми, в том числе оружием и зерном, никого не трогает и ни к кому ни с каким морализаторством, в отличие от Белого дома и Госдепартамента, не пристаёт. Плюс туризм из России, плюс много чего ещё. Какие у арабов с Путиным могут быть проблемы?! Зачем им спесивым и изрядно осточертевшим им американцам с англичанами и прочими европейцами против России помогать себе во вред? Тем более, что завтра им придётся столкнуться с такими же требованиями в отношении Китая, а это уже чересчур. И для чего и кого? Деньги за нефть и газ у них лежат в западных банках, так что их могут в любой момент заморозить, как только что сделали с Россией. Недвижимость и движимое имущество? То же самое. Самолёты, яхты, лимузины, виллы, акции и облигации арабских шейхов так же уязвимы, как и у русских миллиардеров, и это они понимают.

Им говорят, что «это другое», но они-то превосходно поняли, что все разговоры о священном праве частной собственности, неприкосновенности банковских счетов, международном праве и святости презумпции невиновности оказались ловушкой для наивных дураков. И если в этой роли сегодня оказалась Россия с её ядерными арсеналами, кто и что может гарантировать безумно богатым, но в случае столкновения с начавшим откровенно пиратствовать Западом явно беспомощным арабам иную судьбу? Тем более, когда от них требуют жертвовать и рисковать невесть ради чего не просто кто-то нейтральный, но их бывшая колониальная метрополия: горячо и искренне ненавидимая ими Великобритания и подмявшие её под себя, дико полевевшие Соединённые Штаты. Вот уж кому они вряд ли сегодня пойдут навстречу.

Впрочем, британская «Телеграф» этого не поймёт. И её эксперты не поймут. И Борис Джонсон, кудлатый премьер-министр Великобритании, не поймёт со всем своим правительством — этим позором Соединённого Королевства. Нечем им такие вещи понимать. Не способны. Тот самый случай, когда у страны больше нет ни былого всеобщего к ней уважения, ни былой военной силы, ни былого богатства, ни независимой от внешнего мира экономики… Ничего, кроме воспоминаний об имперском прошлом и пустых амбиций, а также претензий к тем, кто давно стал много богаче и, как минимум, не менее образован, и совершенно точно не терпит, когда его принимает за простодушного, нищего и слабовооружённого туземца, которого так же легко обвести вокруг пальца, как 100 лет назад удалось сделать с его предками. Выводы из всего этого читатель легко сделает сам…