Турция закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов

Турция объявила, что закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов, направляющихся в Сирию. Не так, чтоб очень хитро, но по-восточному изворотливо и с прицелом на отстрел нескольких зайцев одновременно. С одно стороны — можно рассказать американцам, что никакого нейтралитета в отношении России по Украине Анкара не держит и хотя санкций против Москвы не вводит, но осложнила ей проведение операции по недопущению свержения Асада в Сирии. С другой, Эрдоган может попытаться отжать у Путина что-нибудь в свою пользу по Идлибу, а то и, чем чёрт не шутит, вернуться к сценарию “Асад — кровавый диктатор, геть”. С третьей… Ну, там ещё много вариантов.

Турки, они и есть турки. Всегда какую-нибудь прибыль для себя из любой ситуации отфильтруют. Народ азиатский, торговый. Бойцы неплохие и мастера на все руки, но хитрованы ещё те. Не перехитрили бы они только сами себя. Поскольку то, что они против нас санкций не ввели, им на пользу сильно больше, чем нам. Вот уж, кто на украинском кризисе и европейских антироссийских санкциях заработает! По их позиции в отношении украинского конфликта тоже всё ясно. Вооружения, боеприпасы и снаряжение они Киеву поставляют? Да, в четыре руки. Военные их на Украине, воюя на стороне правящего там режима присутствуют? Присутствуют. И с нами воюют. Это доказано. Так и не стоит Анкаре играть роль миротворцев, нейтральных посредников или кого там ещё турецкое начальство на голубом глазу из себя строит.

Оно, конечно, дело для Эрдогана привычное, обувать и наших, и не наших, и тех, кто просто мимо проходил. И тут мы ему с одной стороны всё время подыгрываем (понимать бы ещё, зачем), а с другой, до того старается наше начальственное протурецкое лобби, что аж глаза у них у всех горят: как бы интересы Родины перед тем, как их пустить с молотка, поэффективнее капитализировать. Ну, а исходя из выступлений, заявлений и прочей хрени, непрерывно сопровождающей российско-украинский «переговорный процесс», а также сообщений свыше по его проведению, турки сделали для себя вывод, что российская операция на Украине захлёбывается, армия понесла колоссальные потери, а начальство явно готово отступить, только не знает, как это сделать, сохранив лицо, и Турции теперь осталось только дать ему эту возможность, за что ей причитается.

Ну, а раз вывод у турок по всему происходящему именно такой, соответственно, они себя так и ведут. Им дали за палец подержаться с хитровымудренными стамбульскими переговорами, а они, естественным для себя путём, пытаются заглотить всю руку. Что тут непонятного?! И тут, согласно правилам восточного базара, почуяв в своём кармане чужую хваткую и загребущую ладошку, положено её сжать так, чтобы у воришки пальцы затрещали. То есть, в ответ на их запрет по перелётам в Сирию (куда мы и так доберёмся, только не через их воздушное пространство), ввести свои меры. Скажем, обнулить туркам один-два курортных сезона. Война на дворе, пускай отдыхающие разок в интересах своей страны перебьются. Или уничтожить всё и всех, что у турок есть в Сирии. Только такой язык в этом мире понимают, да и не только турки…