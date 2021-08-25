Введение в стендаповедение

Немного о мелочах… Вышло первое интервью Идрака Мирзализаде после его пребывание в узилище, куда свирепствующий на ниве борьбы со свободой слова режим отправил на 10 суток подумать о смысле жизни невинного малоизвестного молодого стендапера, который всего лишь шутил (публично, на своих выступлениях, под запись). Да, грубо, да, оскорбительно, но он же не имел в виду никого оскорблять так, чтобы получить срок! И шутки его вырвали из контекста. И вообще — это наступление на свободу слова. Так как посадили его только из-за позиции людей из госагитпропаганды. Ну, и так далее. В меру его умственных и речевых способностей, а также штампов, набранных по части такого рода случаев, из интернета. Там много всего, про свободу слова, которая не должна иметь никаких границ, и про то, как ужасно, что она теперь у нас её имеет.

На эту тему, пока Идрак отсиживал свой жуткий срок, вышел не очень интересный, но очень отважный, несмотря на грозящие им земные и небесные кары, ролик, записанный изрядной толпой популярных стендаперов, который разъяснял публике их взгляд на ситуацию, сложившуюся не только с помянутым членом их коллектива, Идраком, но и с тем, что теперь будет с их жанром в целом. Там всем было объяснено, что трогать комика ни за какие шутки нельзя, а можно только ему не аплодировать, что для него, комика, и будет самой страшной карой. И всё это под рефрен «Идрак не враг». Ну, рифма присутствует. Хотя напрашивается продолжение в их же стиле: “…но он дурак, за что ухвачен за перд-к”. Да простят автора все те, кого последнее слово напрягло. Его тоже, но из песни слова не выкинешь, а никакое другое тут по смыслу не подходит.

Теме этой изрядно, и с большими эмоциями уделил в эфире время и внимание Владимир Соловьёв, что сильно напрягло юмористов с ТНТ, которых он по случаю тоже приложил. Не соревнуясь с ним и, в отличие от него, имея многолетний опыт просмотра российского стендапа, включая устное творчество всех авторов ролика, свои пять копеек в эту историю всё-таки вложим. Во-первых, Соловьёв абсолютно точно заметил, что была пара инцидентов, когда коллектив ТНТ за находившиеся на грани приличия шутки на национальной почве извинялся, причём с такой скоростью и таким выражением лиц, что даже как-то неловко за них становилось. Было это конкретно в ситуациях с ингушами и якутами. Притом, что сюжеты, по которым извинения были принесены, по сравнению со словами Идрака, за которые его прихватили, были самые невинные.

Засим, ветераны ТНТ в курсе, что за неудачную шутку на тему национальности может прилететь — и сильно. А что насчёт ингушей и якутов они в результатах того, что их обидели, не сомневаются, а о русских, куда более у нас многочисленных и никак не менее прочих чувствительных по национальному вопросу, не думали, так это исключительно их, стендаперов, проблема. Хамить в особо грубой форме нельзя никому, иначе может прилететь. А если юношу Идрака папа с мамой и другие родственники в детстве не воспитали, так на то рядом и есть старшие товарищи. Не всё же им молодого хама адвокатировать. Что до изложенной ими логики наказания за то, что они именуют шуткой юмора (притом, что это было именно грубейшее, крайне оскорбительное, площадное хамство), уточним для особо непонятливых.

Есть шутки и шутки. Шут всегда рискует. Иногда головой, которая за неудачную шутку может слететь на плахе. И тут только его проблема. С годами на Западе, в том числе во Франции, столь милой Идраку, который в том же своём выступлении помянул, что французы великая нация, так что им ему замечания делать можно, а из русских он разве что Достоевскому такое готов позволить, стало в кругах анархистов модно оскорблять всё святое и всех окружающих вообще, самым непотребным образом, полагая это долгом и доблестью. Что теперь там и начали называть и свободой слова, и свободой творчества. Большой привет «Шарли Эбдо». С какими результатами, хорошо известно. У нас этот тип анархии уже был — в революцию наелись, но не закрепился, нормой не стал и уже вряд ли станет. Не та страна. Так и к кому претензии?

В той же Франции, что с «Шарли Эбдо» недавно было? Расстреляли его редакцию добрые местные мусульмане за карикатуры на пророка Мухаммеда. И этим не закончилось. Головы там теперь рубят за такого рода экстремальный юмор, прямо на улицах — одни французские граждане другим, и обходятся при этом безо всякой гильотины. Нет — это нехорошо, и ужасно. Так говорит президент Франции, и политики ходят под ручку по Елисейским полям, и тоже что-то блеют, и прожекторами в знак солидарности расцвечивают все известные мировые достопримечательности во французский триколор… Но это в пользу бедных. Так что, ещё раз объясняем, уже для законченных идиотов: именно для того, чтобы у нас таких инцидентов не было, и существует норма законодательства, которая их пресекает на корню, легонько наказывая очередного дурака за непотребное.

При этом, наказание сие есть мелочь, по сравнению с тем, что этого человека может ждать, буде он въяве встретится в тихом месте с предметом своих шуток. Да, мы не Франция. Рылом не вышли. Так что голов у нас за хамские шутки не рубят и расстрелами редакций не балуются (по крайней мере, в Москве — насчёт целого ряда регионов, автор не так уверен). Но в том, что за такой юмор и такие выражения со сцены, в том числе в адрес присутствующих на выступлении женщин, как у Идрака, комик может минимум получить по морде, а если не повезёт, так и нож в бочину — это точно. Автор в Москве вырос и ему уже за 60, может, нравы в Азербайджане, откуда родом герой нашей истории, и Белоруссии, где он вырос, иные, но что-то подсказывает, что нет. Сказал — получил.

Свобода слова вообще имеет свои границы. Так мир устроен. И это не хорошо и не плохо — это просто так, как есть. Можно не хотеть это понимать, или не хотеть это признавать. Но тогда, не обижайся. И тут никакие ролики, выложенные в интернет, не помогут, кто бы их ни снимал. Ну, может в Боброве и Воронеже, когда там Руслан Белый жил, иначе было — особенно в армейских городках. В Минске у Вячеслава Комиссаренко. Или во Владикавказе у Тимура Каргинова. Все там в ответ на оскорбление весело смеялись, одобрительно кивали, утирались и дружно аплодировали. Но тогда мы, наверное, в разных не то, что странах, а на разных планетах живём. Что до упорных попыток Идрака Мирзализаде получить российское гражданство, может, не стоит ему с ним так мучиться? Французское ему явно много больше подходит.