Володин призвал Зеленского к выводу ВСУ из Донбасса

Призвал Володин Зеленского к выводу ВСУ из Донбасса, к тому, чтобы перестал он дурью маяться и подписал наконец отказ от претензий на Крым и к выполнению установок Путина на денацификацию и демилитаризацию Украины… Не в коня, конечно корм. С Зеленским о чём-то разговаривать и его к чему-то призывать в надежде на то, что у него вдруг где-то в голове перемкнёт и начнёт он действовать как ответственный политик — бесполезно. Не начнёт. Там и перемыкать нечему, да и в голове одна кость. Его, конечно, сильно искрит, но исключительно в сторону ужесточения всего того трэша, которым он мировое информационное пространство непрерывно заполняет. Да и как от лидера украинских нацистов, которым этот исходник еврейского шоумена по случаю стал, требовать денацификации Украины? Это всё равно, что от Гитлера было бы её ждать по Германии. Что теперь ради неё Зеленскому застрелиться, что ли?! Так этого он точно не будет делать. Скорее уж всю остальную Украину под ноль уморит.

При этом, коль скоро нашему высокому и высочайшему начальству из каких-то совершенно недоступных автору с его сермяжным нутром и абсолютному большинству людей в стране, которых и о которых он знает, общение с киевским режимом и его окончательно закусившим удила и потерявшим берега лидером отчего-то кажется полезным, так тому и быть. На то оно и начальство, чтобы команды командовать и решения принимать. Так и будут к нему и его гопе наши политики с полезными для здоровья призывами обращаться, да разговоры с наиболее говорливыми из них разговаривать, непонятно о чём. Для каких таких целей, кроме окончательного выбешивания основной массы российского населения, которая скоро на своих переговорщиков начнёт смотреть так же ласково, как на украинских, этот процесс необходим, Б-г знает. Ну, может зачем-то он кому-то нужен. Скажем, может помочь Эрдогану с рейтингом перед выборами, или ещё для чего-нибудь третьего или двадцать третьего.

Чему он точно не может помочь, так это приведению в норму самого Зеленского, который существует в мире своих фантазий, где они с Путиным равные величины (ну, Зеленский-то про себя точно знает, что на самом деле он куда более важная персона, и особенно этого ни от кого не скрывает), так что для затравки украинский президент обозначает, что ему для пользы дела понадобится не одна с Путиным встреча, а точно несколько. Как на шахматном турнире за звание чемпиона мира, что ли? Помнится, Борис Спасский с Бобби Фишером когда-то так долго рубились… Ну, а пока эта гипотетическая серия встреч не прошла, он на европейских политиков покрикивает и некоторых, как президента Германии Штайнмайера, шугает, как нашкодивших котят. Требует от всех денег и оружия, фыркает уже даже и в сторону американцев… Мал клоп, да вонюч. Очень плохо кончит, фюрерок украинский, но пока что бодр он на удивление. Г-вно же, как известно, не тонет. Так что на это он точно в отношении себя может надеяться. Фюреры — они такие…