{ 17 апреля 2022 }

«Любовь и голуби» снова в кинотеатрах

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Комедийная мелодрама Владимира Меньшова выходит в повторный прокат. С 21 апреля в 40 городах страны можно будет увидеть отреставрированную картину и документальный фильм о ее создании.

Фильм выдающийся, таких давно не снимают, однако на мощные кассы рассчитывать вряд ли стоит. Привычка хрустеть попкорном на голливудских премьерах просто так не выбивается, и когда схожие деньги требуют за просмотр фильма, лежащего на всех хостингах — ожидать аншлага тяжеловато.

На сегодня кинотеатры спасают всё еще полумерами. Никто не рискует запускать нелицензированные новинки, а повторные показы подаются как-то безыдейно.

Нет бы организовать шумиху, связь поколений (бабушкам за приведенного внука — бесплатно, внуку — бесплатный попкорн), связать показы единой концепцией: например, выбор золотого десятилетия нашего кинематографа, чтобы фильмы не просто показывались, а и соревновались. Каждому фильму, каждому десятилетию — подобрать яркую команду подходящего десятилетия, которая и будет его отстаивать, определяя самый народный фильм всех времен.

Объявите конкурс на сто лучших рецензий формата «Зумер открывает Гайдая», устройте вечера кинодуэлей, зовите артистов на показы, чтобы общались с народом. Награждайте молодежь, которая снимает любительские ремейки классических сцен из нашего золотого фонда, лучшие работы показывайте перед сеансами…

Мы одного не понимаем. Почему миллиона три дармоедов, которые на все это учились, не могут проявить ни малейшего креатива, когда это действительно нужно? «Людк, а Людк. Деревня!..»

НЕВМИНКУЛЬТ


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