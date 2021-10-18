Гениальную идею выдвинул Володин, насчёт отзыва Нобелевской премии мира. Только не проскочит она. Ни при каком раскладе не проскочит. Да и кто отзывать будет? У того же Обамы после Ливии её что, кто-нибудь отзовёт? Уничтожил эту страну «миротворец», открыв дорогу к власти таким крокодилам… И что? А Ясир Арафат с Нельсоном Манделой? Оба не просто террористы, а элита элит террористического мира, капо ди тутти капи, руками которых и по приказу которых были уничтожены десятки тысяч мирных людей. А ведь оба — лауреаты этой чёртовой премии! Куда ж её отзывать, если она даётся или персонажам совершенно случайным, или по блату, из соображений вовремя подшестерить, или убийцам и террористам?

И, кстати, правильно её Горбачёву выписали. Он страну, которой руководил — СССР, довёл до уничтожения? Довёл. Развалил и обнулил всё, за что десятки миллионов людей жизнь отдали, в том числе в Великую Отечественную войну? Развалил и обнулил. Открыл дорогу к власти сплошной мафии и беспредельщикам? А то! Насчёт нынешней реабилитации нацизма, которой без Горбачёва и унаследовавшего после него страну Ельцина не было бы, взлёта национализма, русофобии и религиозного фанатизма, и не говорим. Так что — за дело он стал нобелевским лауреатом. Не Путину же её давать за прекращение войны в Чечне, химическое разоружение и борьбу с террористами в Сирии, нормализацию отношений России и Китая и за то, что сама Россия не развалилась!

Вот если бы она благодаря ему распалась, пусть даже залив кровью половину планеты — совсем другое было бы дело. Тогда да, чистая победа. Нобелевская премия мира у него была бы в кармане… И, кстати, за ограничение агрессии Соединённых Штатов и коллективного Запада на целом ряде ключевых направлений, принуждение Грузии к миру (с Украиной то же самое давно пора сделать) и остановку военных действий в Карабахе ему тоже никто спасибо не сказал и не скажет. Так что, либо отменять надо давно опороченную и не стоящую ломаного гроша Нобелевскую премию мира вместе с той бандой жуликов, идиотов и прохиндеев, которая её присуждает, или понимать, что премия эта — чистой воды Оруэлл. “Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила”. Вот, что должно быть её девизом.