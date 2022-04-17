Многое в нынешней реальности оторопь вызывает. Тот же Андрей Данилко с его идеей о том, что он не исключает в будущем гастролей своей Верки Сердючки в России. Или Максим Галкин на его заграничном гастрольном чёсе, возмущённый тем, что его спросили насчёт его нынешней позиции, как человека, которого долгие годы кормило «родное» ему государство. Насчёт того, что это ОН кормил государство своими налогами — сильно было сказано. То-то все остальные наши налогоплательщики устыдились… Особенно из числа попавших под санкционный каток, у которых такие деньги отобрали, арестовали или заморозили, которые всей нашей художественной бригаде лёгкого словесного жанра и не снились, что ой-вей. Вместе с их жёнами, мужьями и прочим вспомогательным персоналом. И, кстати, интересно, Галкин один государство кормил? Судя по его словам — да. Так что оно ему ещё сильно задолжало.

В принципе, нормально. Люди просто зарабатывают деньги и их, естественно, не устраивает, когда какие-то совершенно им неинтересные события и люди мешают продолжать эти ломовые деньги зарабатывать. Планы нарушаются, их потом перестраивать надо… Какой Донбасс, какие иностранные наёмники на Украине, какие НАТОвские базы и военные биологические лаборатории, какие нацисты из добровольческих батальонов, превратившихся в новый вариант СС?! С ума все посходили, что ли? Выступали они перед олигархами, которые Украиной командуют и создали те нацбаты. Милые, щедрые открытые, в высшей мере гостеприимные люди. И гонорары платят с душой, денег на своих развлечениях не экономят. Не то, что многочисленные скучные представители российской телевизионной аудитории, от которых артисту никакого толку и материального удовлетворения.

В общем и целом, понятно. Люди творческие, новой формации. Она, конечно, на самом деле очень старая, формация эта, но с их точки зрения — самая правильная. А что автора от них и этой их жлобской точки зрения тошнит, так это его в детстве неправильно воспитывали, по-советски. Без лозунгов и агитпропа, а просто, когда приезжал в гости мамин дядя, инвалид войны на одной ноге и на костыле, который ему вторую ногу заменял, бывший циркач, очень любивший свою профессию и арену, но после того, как остался инвалидом, вынужденный перейти в администраторы. Так они, дядя Мара тогда, в 60-70-х годах, главный администратор Ростовского цирка, с фронтовыми друзьями у нас и собирались — водку гранёными стаканами, налитыми всклень пили. Клоуны. Дрессировщики. Жонглёры. Цирковые администраторы. Люди, смотревшие смерти в глаза и уцелевшие совершенно случайно.

Вот они и были артистами. И их погибшие на войне друзья ими были. А эти — так. Сплошное недоразумение на больших понтах и бешеных деньгах. Хотя те выступали на передовой и в медсанбатах, а не перед миллиардерами и в загрантурне. И им даже не снились те гонорары, которые получают эти. Да и жили они небогато. По нынешним критериям российской и украинской «творческой элиты» — по-нищенски жили. Хотя по уровню таланта, популярности в народе и тому, кем они на самом деле были — недосягаемые величины для всей нынешней звёздно-пылевой мелочи, притворяющейся невесть с какого бодуна неизвестно кем. Но это отдельная тема. И не нужно крутить автору крутящиеся нежные части тела. Не вышло из него «нового русского», и явно не выйдет. Так и остался старым советским евреем. Оттого, наверное, и представления о жизни у него такие, неисправимо несовременные. Окопно-фронтовые представления.