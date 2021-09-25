Володин предложил членам российской делегации не участвовать в заседаниях ПАСЕ

Предложение Володина членам российской делегации не участвовать в заседаниях ПАСЕ, коль скоро им запрещено передвигаться по Страсбургу, на том лишь основании, что Евросоюз не признаёт российские вакцины от коронавируса, логично. Вопрос: а что вообще Россия делает в этой богадельне? На Украине и в Турции ситуация с короновирусом не лучше, но их делегатов никто в передвижении не ограничивает. И тут риторические вопросы, почему только к нашим такие ограничения, несерьёзен. Потому, что они из России, вот и всё. Состоим мы в ПАСЕ или нет, платим больше других или нет, неважно. Зачем, кстати, состоим и зачем платим?! Ответил бы кто на этот вопрос. Мы вообще, как страна, что от этого получаем? Вопрос риторический. И так ясно, что ничего. И ничего не получим. Да и не могли получить.

Не будет нам никакого равноправия в Европе. Никак мы не делаем того главного, чего они от нас хотели и на что искренне надеялись и продолжают надеяться: не исчезаем с географической карты. И, кстати, не только в Европе и не только в ПАСЕ нас причмаривают и на нас отсыпаются, как хотят. На недавнее заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Леониду Слуцкому визу американцы же не дали? Не дали. Тоже из-за вакцины? Выглядит до того забавно… При этом мы что в ответ можем сделать, если не считать чисто гипотетического ракетного удара по супостатам, на который никто в российском руководстве не пойдёт и те это прекрасно знают? Ну, скажем на всех уровнях, что это им даром не пройдёт. Так плевать они все на это хотели.

Все наши заявления и сурово насупленные брови — чисто для внутреннего употребления. Ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе на это внимания не обращают. Да и на наши ответные запреты и санкции — тоже. Мало ли кому мы, к примеру, въезд в Россию запретили, как той же Нуланд? Надо ей с нашим начальством поговорить, мы что делаем? Правильно, по дипломатическим каналам обсуждаем, как и в обмен на что ей разовое разрешение дадут. А так этого слона не продать. И никакого не продать. Что до ПАСЕ, в 90-х и начале 2000-х, когда главной задачей нашей «элиты» была распродажа родины и интеграция в западный мир, присутствие там для этих людей имело смысл. Сейчас, вроде как, задача изменилась. Или нет? Может, мы просто чего не знаем?