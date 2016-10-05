Сегодня В.Володин станет спикером Госдумы. Это даже не прогноз, а просто констатация факта. И хотя часть экспертов считает, что он оставит за собой некую часть полномочий, очевидно, что это не так. У спикера – свои полномочия.

Другой вопрос, кто займет место Володина в администрации президента. Вопрос интересный, поскольку этот человек будет заниматься президентскими выборами. Хочу сразу уточнить – не руководить, а заниматься, обеспечивать. Поэтому необходим крепкийорганизатор, человек, хорошо знающий механизм. Имеющий собственный политический внутрисистемный вес. Володин, кстати, именно таким и был. Он расчерчивал поле на квадраты, а потом методично их накрывал главным калибром. Это не нравилось поклонникам тонкой французской политтехнологии, но работало. Сработало и сейчас.

Перевод Володина в Госдуму означает, на мой взгляд, три варианта. Либо от такой тактики решено отказаться в пользу более мягких методов. Это странно, потому как работающие технологии отбрасывать не стоит. Либо методы, наоборот, будут ужесточены. Квадраты расчерчат помельче. Зачистка пойдет ковровая. Но есть и третий вариант, который вбросил Д.Медведев – реформа госуправления. Правда он озвучил версию “лайт” – нечто про проектные механизмы. Но это не требует реформы госуправления. Мне кажется, что нам предлагают пока просто привыкнуть к термину, а его значение раскроют позже. И как теперь принято – внезапно.

Но во всех трех вариантах сама фигура первого зама главы администрации не важнее принципа, методов работы. И согласование кандидатуры, как я полагаю, подзатянулось из-за обсуждения компенсации кандидату за несколько сильно испорченных в будущем лет.

Лично мне нравится слух об отмене института президентства и формировании большого Госсовета, с Главой. С другой стороны, опять вернусь к тезису, что работающие механизмы так просто не ломают.