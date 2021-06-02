Вячеслав Володин: «Получать деньги и быть независимыми не получится»

Ждали такое заявление о Белоруссии. Но нет, Володин разочаровал. Это заявление о Чехии, Украине, Прибалтики и давно всеми забытой Грузии.

«Что ни заявление — начинают с политики, заканчивают “дайте денег”, — пишет Володин. — Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, привыкли жить за счёт других. Привычка осталась. […] Опасаясь, что лишится доходов от транзита российского газа, требует денежного возмещения за строительство российской стороной газопровода «Северный поток — 2». […] Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию. Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим».

Это всё чисто о Лукашенко. Лукашенко твердит об угрозе Запада, и сразу же приезжает за кредитами, которые не собирается отдавать. Лукашенко устраивает перехват самолёта перед переговорами с США о «Северном потоке». Лукашенко обвиняет Россию, что она не идёт на уступки в создании Союзного государства, а её «олигархи» хотят захватить Белоруссию.

Вячеслав Викторович, подмигните, что вы это на самом деле пишете о Лукашенко, а не о Грузии.