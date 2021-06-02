Берлинские зарисовки

Когда бываешь в Берлине, что в давние годы в жизни автора бывало, хотя вряд ли повторится — не до того, да и смысла никакого: ни дел, ни специальных идей, плюс коронавирус, да и график теперь другой… Но если предположить, что заразы больше нет, а в столицу Германии каким-то ветром занесло, то посмотреть там есть на что и сходить есть куда. Кому по улицам и паркам побродить интересно (одни только Тиргартен и Павлиний остров с его ланями чего стоят), кому по музеям или магазинам, кто по местным кабаре или по Шпрее на экскурсионном катере, воздухом дышать и видами любоваться. Опять же, рестораны берлинские никто не отменял и пиво там, хоть и не мюнхенское, но дивно как хорошо под правильную рульку или распластанный до полупрозрачного состояния венский шницель, который не только в Вене хорош…

В общем, каждому своё. Что до автора, в его личной программе пребывания в Берлине, при всём уважении к его соборам, тихим кабачкам и уютным кафе, роскошному центру, отгроханному на Потсдамер-плац и обновлённому зданию Рейхстага, где автору пару раз довелось выступать на конференциях по Ближнему Востоку, непременно входили Берлинский зоопарк и Пергамон на Музейном острове. Каковые он и всем своим друзьям рекомендовал. Ибо мало где ещё в этом мире есть зоопарки и музеи такого уровня, как в Берлине. Нет, Париж, Лондон, Москва, Питер, Нью-Йорк и Вашингтон — да. Вена, Прага, Будапешт, Барселона — наверное. Ну, может быть Мадрид. В общем, столицы бывших и нынешних империй, хотя про Пекин и Токио автор ничего по этой части сказать не может, увы.

Зоопарк в Берлине — место особое. Для тех, кто интересуется живой природой — рай на земле. Одни тамошние окапи чего стоят, носороги и тапиры! Особенно индийские носороги, в складчатой шишковатой броне и чёрно-белые чепрачные тапиры, такие яркие, словно по ним прошёлся кистью маляр. А гориллы и большие панды (которые, впрочем, теперь есть и в Москве)? А гиппопотамы, которых, увы, в Москве давно нет? Про классический набор зебр, антилоп, оленей, верблюдов, жирафов, медведей, крупных кошек и птиц и упоминать не стоит. А вот аквариум в этом зоопарке, старинный, совмещённый с террариумом, такой, какие мало где есть. У одних только гигантских варанов с острова Комодо можно час простоять. Да и территория Зоо очень уж хорошо оформлена: зелень, цветы, мелкая гранитная брусчатка…

Что до Пергамона… Нет, в Берлине музеев не просто много, а очень много и они невероятно хороши. Но этот буквально приворожил. То ли так вышло из-за книжек, прочитанных в детстве, то ли потому, что туда попал в первую же поездку — взглянуть на знаменитые ворота богини Иштар, из древнего Вавилона, по счастью вывезенные в Европу и не дожившие до момента, когда на руинах этого великого города американская танковая дивизия была расквартирована… После того, как видишь, что остаётся от всего, что на Ближнем Востоке тысячи лет люди создавали после всех тамошних войн, революций и “демократических” переворотов, начинаешь ценить археологов прошлого, которые оттуда вывезли всё, что только смогли. Благодаря ним оно и уцелело.

Что в экспонатах Пергамона потрясает больше всего — размеры древних построек. Они огромны. Улетают под потолок колонны ворот рынка античного Милета. Гигантским кажется Пергамский алтарь. Что до вавилонских стен и башен… При этом никакие фотографии не могут подготовить к тому, насколько яркие изразцы на воротах богини Иштар, с их ступенчатыми зубцами, и как хороши изображённые там львы, туры и сирруши — то ли сказочные звери, то ли и в самом деле последние, дожившие до первых цивилизаций динозавры. Ну и, понятное дело, шумерские залы на втором этаже — редкость из редкостей, хотя на обычного туриста они такого впечатления не производят: не так ярко, не те размеры…

В общем, понятно. И тут автора можно сто раз упрекать во вкусовщине, и в том, что из многого множества берлинских музеев он бегло описал тот, что нравится ему больше других… Их действительно стоит посещать, вдумчиво и неторопливо, наслаждаясь прохладой залов в жару или отогреваясь в холод. Стоит съездить в берлинский ботанический сад, с его изумительной коллекцией, сохранившейся со старых времён. Тем более, что рядом с ним расположены музеи Далема, особенно Этнологический, с его единственным в своём роде собранием памятников культур аборигенов Южных Морей — идолами, домами, кораблями… Кто не видел, как выглядит океанское парусное каноэ-катамаран с балансиром полинезийцев, человек эдак на 70, тот мало что видел в этом мире. Сможешь — съезди в Берлин, читатель! Он того стоит.