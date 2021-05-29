Расслабимся и начнём вновь получать удовольствие от европейцев и их затейливой логики. На слушаниях в палате общин британского парламента было всерьёз предложено ввести против «Северного потока — 2» и старого, ещё советского газопровода, снабжающего страны Евросоюза газом с Ямала, санкции за ситуацию с посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс, с которого изъяли белорусского оппозиционного гуру Протасевича. Что само по себе многое объясняет в наших отношениях со странами западного блока. Красивая схема. И, главное, очень логичная. Если, конечно, это не знаменитое британское чувство юмора, на что, впрочем, как-то не очень похоже. Но вдруг?!

Мы-то, конечно, к классической логике привыкли, но мало ли что с британскими парламентариями после Брекзита произошло? Перемкнуло там их где, или ещё что случилось. А может, мы и впрямь теперь перед Европой в целом и Британией в частности будем за всё виноваты. За приток туда мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, за уничтожение браконьерами последнего белого носорога в Судане, за грядущую женитьбу Бориса Джонсона на его подружке и за самочувствие королевских корги, за их вечные дожди и за отвратительную, за редчайшими исключениями, английскую кухню, за Вильгельма Завоевателя и Гая Фокса… Ну, и за извержение вулкана Ньирагонго и за то, что у английских бульдогов ноги колесом. Почему нет?

Нет, в принципе понятно, что с точки зрения британских парламентариев Россия и Белоруссия — одно и то же, так что за всё, что делал, делает и будет делать Лукашенко, отвечает лично Путин. Объяснить им, что отношения наши ровно такие же, как у Великобритании с Канадой, Австралией и Новой Зеландией, с той только разницей, что их первым лицом хотя бы номинально является Её Величество, а у Александра Григорьевича никаких такого рода идей в отношении Владимира Владимировича за все годы и десятилетия их знакомства замечено не было, невозможно. Ну, англичане же. Слишком много овсянки едят, наверное. Сказывается на состоянии мозгов. Может, им диету поменять? Борщ, шашлык, блины с икрой и сметаной… Должно подействовать!