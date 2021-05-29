{ 29 мая 2021 }

РФПИ сделал антикитайское заявление

Рубрики: [Telegram]  
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Не напрямую, но по факту. Дело в сегодняшних сообщениях о вакцинации в Сербии. Сербия продемонстрировала царь-многосторонность, благодаря чему стала одним из лидеров вакцинации от коронавируса в Европе. Сербия и вакцинной дипломатией успела заняться на Балканах, и вакцинным туризмом.

Сегодня аккаунты «Спутник V» заявили два тезиса. «Благодаря применению «Спутника V» с эффективностью 97,6% Сербия вышла в лидеры по вакцинации в Европе», — это слова россиянина Ненада Поповича, который является министром без портфеля в правительстве Сербии. «Спутник V» продемонстрировал лучшие показатели безопасности в ходе кампании по вакцинации в Сербии», — это заявление РФПИ.

Скользкий момент, что эти заявления бьют не только против, ненавистных России, Pfizer и AstraZeneca, но и против китайской вакцины Sinopharm. Именной китайской вакциной в Сербии сделано большинство прививок. С учётом этого случаев побочных эффектов после Sinopharm было меньше всего. Президент Вучич и шесть министров тоже привились китайской вакциной.

Если начать оценивать вклад стран в вакцинацию Сербии, то на первом месте будут китайцы. Заявление РФПИ может обидеть китайцев, они, как и российские власти, чувствительно реагируют на публикации, касающиеся своих вакцин.

Методичка


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