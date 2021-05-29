Великие они, или нет?

Когда на глаза попадается очередной текст очередного артиста, писателя, певца, спортсмена или ещё какого-то известного, любимого народом и талантливого человека, решившего со всем своим авторитетом наперевес броситься в атаку на очередного тирана, разоблачая его и его приближённых, охаять строй или страну (свою или чужую, неважно) и что-то заклеймить (советскую власть, склонность на официальном уровне культивировать память о войне и Победе, присоединение к России Крыма или поддержку ею Донбасса), приходится в очередной раз напоминать себе о том, что жизнь каждого известного и, тем более, знаменитого человека состоит из трёх основных составляющих. Причём, если воспринимать их все в качестве вещей равнозначных, мировую культуру, историю и все прочие достижения человечества можно сразу же обнулить.

Первое: что человек в своей жизни сделал. Тоже материя сложная: кому-то везёт одним и тем же, что у него получается, заниматься, а кто-то многостаночник. И если в одном он хорош, то в другом может такого наворотить, что его и современники-то остракизму подвергнут. Много таких прецедентов знает история рода людского, от античности до наших дней. А что до древних было, во времена бесписьменные, того мы просто не знаем, отчего по поводу тогдашних героев и творцов попросту не заморачиваемся. Второе: что из себя человек в реальной жизни представлял, а ныне живущие и представляют. Такая может быть при всех своих талантах зараза… И даже, скорее всего, ею и будет. Ну, и третье: какая память о нём останется. Что современники напишут, что потомки, и кто именно. А то, про одного поклонники и почитатели мифы слагают, а про другого те, кто его терпеть не может. И дальше по накатанной, так с ним и пойдёт.

Исключительно трезвый подход. Позволяет наслаждаться плодами жизнедеятельности талантливого человека, не обращая внимания на то, какой он был, к примеру, сволочью, домашним тираном, расистом или политической заразой. Если, конечно, удаётся отстраниться от всего этого за давностью лет или, к примеру, потому, что жил он так давно, что про него вообще мало что известно. Случай первый: Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Маркс или Дюма. Случай второй — Гомер, Цицерон, ваганты, Чосер, Шекспир. С Ахматовой и Цветаевой, Бабелем или Хэмингуэем проходит плоховато, с Кикабидзе, Макаревичем или Быковым совсем плохо. А что ещё делать? И, кстати, касается это не только людей творческих. Со всеми так, включая политиков, учёных и государственных деятелей всех рангов. А мы всё спорим: великие они, или нет, а то и просто змеи подколодные… Зря.