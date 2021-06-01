{ 1 июня 2021 }

Китай сможет обладать Америкой

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден сообщил недавно о том, что Китай «верит в то, что сможет обладать Америкой к 3035 году». Вставшие в тупик журналисты предположили, что он оговорился, имея в виду 2035 год. Ну, наверное. Что с него взять? Тяжело больной, в том числе на всю голову, старый человек. Старэ, шо малэ. Путается в именах и датах, падает на ровном месте, несёт невесть что… Хорошо, если на встрече с Путиным он его за Трампа не примет, или за свою внучку. Может быть и такое. Если же Байден имел в виду именно то, что сказал, то это самое долгоиграющее пророчество в истории Соёдинённых Штатов. Как-никак, сделано оно более, чем на тысячу лет вперёд! С большим запасом сделано. А проверить его — никак.

И тут одна проблема: что Китай в 3035 году будет существовать, сомнений мало. Пять тысяч лет истории, в том числе более двух тысяч лет, как единое государство. Есть на что опираться. А вот насчёт Соединённых Штатов такой уверенности нет. Точнее — она есть: их не будет. И не потому, что этого хочет Китай, Иран или Россия, которым, откровенно говоря, есть, чем заниматься, помимо того, чтобы разваливать Соединённые Штаты. Тем более, что они сами с большим успехом этим занимаются, дай им Б-г в этом преуспеть. Но сам ход эволюции американской политической системы, которая деградирует со скоростью, поистине невероятной для всех, кто хотя бы поверхностно знаком с тем, как Соединённые Штаты устроены, говорит именно об этом.

Другое дело, если Байден действительно оговорился, имея в виду 2035 год. Тут вопрос уже в другом: на кой, собственно, дьявол сдалось Китаю “овладение” Соединёнными Штатами? Делать китайцам, что ли, больше нечего? У них, вообще-то, кто помнит, на повестке дня Тайвань. Благо Пекин хоть никуда и не торопится, но принцип “двух Китаев” его не устраивает и он последовательно и неуклонно занимается “собиранием Китая”. Макао, Гонконг… Тайвань, неважно, с каким именно особым статусом, рано или поздно будет частью единого Китая. Что до Америки… А на кой она, в её нынешнем состоянии, собственно, кому-то, кроме самой себя, сдалась? И то, с её внутренними неурядицами, большой вопрос. Америка Флойда, Нэнси Пелоси и движения BLM — это не товар. Покупателей на неё нет.

Другое дело, если Байден просто нагнетает атмосферу, пытаясь мобилизовать в Соединённых Штатах всех, кого только можно, на борьбу с Китаем. Что довольно тревожно, с учётом того, что американская экономика в провале, борьба американских элит только набирает обороты, а состояние ядерной триады из рук вон плохо: американские военачальники открытым текстом говорят, что она устарела и единственная её часть, в которой они уверены, это воздушная. Прочие же компоненты нуждаются в замене в 2027-2028 гг., притом, что для этого нет ни денег, ни технологий. Опасная ситуация, провоцирующая на военные авантюры, в том числе с применением ядерного оружия. Не под это ли Байден речи и произносит? И хотя говорит он про Китай, порох сухим надо держать нам. Мы-то у него в начале списка…

Евгений Сатановский


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