{ 16 апреля 2020 }

Китай виноват в катастрофе?

Рубрики: [Фейсбук]  
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Первый заразившийся коронавирусом работал в одной из лабораторий Китая, где и появилась инфекция. Вирус был не «биологическим оружием», а результатом попыток Китая превзойти США в обнаружении и борьбе с вирусами, передает телеканал Fox News.

В череде почти ежедневных новостей, в которых различные американские политические деятели обвиняли Китай в пандемии коронавируса наступает момент истины.

Самый протрамповский канал озвучил то, что станет теперь новым трендом американской политики на ближайшие годы.

Китай виноват в катастрофе. Китай виноват в 30 000 погибших от COVID-19 американцах, Китай является виновником самой масштабной рецессии в американской истории со времен Великой Депрессии.

Учитывая приближение президентских выборов, назначение внешнего врага становится практически неизбежным и обязательным.

Враг нужен и Трампу, и Байдену.

Признать недееспособность национальной системы здравоохранения — означает признать недееспособность всей политической системы США. А это совершенно невозможно, особенно учитывая, что Америка в принципе не знает, что такое саморефлексия.

Фантастическая по своей лживости и идиотизму статья в New York Times, в которой Россия и лично Путин обвиняются в дезорганизации американского здравоохранения с помощью fake news и пропаганды находится в том же тренде поиска и назначения виновников.

Статья эта родилась не на пустом месте и, безусловно, будет иметь продолжение. Иначе бы ее не репостнул в своем твиттере Барак Обама.

Видимо, мы стоим на пороге нового мира и нового глобального противостояния всех против всех.

Сергей Мардан


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