О высоких материях

Хотелось бы в этой жизни ясности. Не во всех вопросах, ладно, так хоть в некоторых. К примеру, много сказано в последнее время про идеологию. Насчёт того, что вернуть бы её в нашу жизнь, и сразу наступит просветление в умах, и дисциплина восстановится, и будет экономика не той, что сейчас, а ого-го, какой будет, и в образовании сразу всё наладится, и с верой будет хорошо, и такой наступит везде и всюду в стране полный орднунг, и благорастворение воздухов, и почитание вышестоящих и всех их инициатив нижними чинами, что аж птицы Б-жьи испражняться на памятники своим гуано чёртовым перестанут, и гадить на головы статуям будут только лепестками роз и то, исключительно по главным престольным праздникам, когда им это правоохранители, согласно заранее составленному и утверждённому свыше графику, разрешат.

Идиллия же? А то! Так и хочется сразу в стране идеологии, да побольше. И чтобы везде, где положено, штатные идеологи были назначены, под них соответствующие кадровые единицы введены с нормами окладов, премий и, непременно, должным объёмом работ, ну и, понятно, центральное ведомство возникло, которое бы их труды проверяло, перед высоким начальством в том отчитывалось, как у нас принято, под телекамеры, и был для него, ведомства этого, назначен свой профессиональный праздник. К примеру, «День идеолога». Что далее, понятно, требует утверждённых в сём ведомстве табели о рангах, списка профессиональных наград и всего прочего, что ведомствам нашим присуще. А уж чем та Б-госпасаемая контора заниматься будет, то ей начальство само определит. Ему виднее.

Одна лишь с этим вышла закавыка. Какая именно идеология должна быть в нашем Арканаре, непонятно. С марксизмом, вроде, уже проехали. Насчёт марксизма-ленинизма тоже, как-то, не пляшет. Про коммунизм, социализм, маоизм, национал-социализм и всё прочее, такого рода, из полного энциклопедического перечня идеологий, какие только в мире бывают, опять не вытанцовывается. Ну, нету никакой для нашего государства подходящей идеологии. Хоть тресни, нету. Да и вообще, что начальство под самим этим понятием имело в виду, оно не объяснило, а может, само не знало. Слово бросило, и дальше пошло, своими начальственными делами заниматься, имея в виду, что после его баскаки, нукеры, придворные мудрецы с бородами и без, столпы традиционных религий и весь прочий личный состав, что-нибудь по этому поводу сообразит и наверх для утверждения и внедрения в жизнь предоставит.

Отчего зашевелились все, от иерархов до чиновников и академиков, и про эту самую идеологию активно и публично заговорили. Правда, имея в виду каждый своё и явно намылившись осваивать потенциальные ресурсы и бюджеты по собственной кафедре. Кому книжки писать и курсы образовательные внедрять, под теории разной степени замшелости и причудливости, кому храмы строить шаговой доступности и клир для них готовить, кому партийные офисы по всей стране — райкомы там, горкомы и обкомы всякие, и наглядную агитацию готовить. Куда же без неё? Стенды, портреты основателей и вождей, лозунги, транспаранты, трибуны разного типа и назначения, знамёна и всё прочее, привычное. Проходили уже.

Бес его знает, что из всего этого выйдет, кроме очередного казнокрадства, бардака и окончательного укоренения в народных массах понимания того, что начальство то ли совсем ку-ку, то ли их, массы эти, таковыми искренне полагает. Ибо не понимать, что страну и партию похоронила именно идеология, которая настохорошела всем и сразу на всех уровнях до того, что все идеологи пошли лесом в три памятных августовских дня, и до сих пор туда движутся, никак нельзя. Нынешние на руинах страны правят именно благодаря этому. И они не лучше тех, кто был до них. Хуже, и намного, хотя и честнее. Крадут и развратничают открыто, и плюют на всё и всех не скрывая своего к ним отношения. Не клептократию ли нам новой идеологией назначить? Вполне подходит к эпохе…