Про вторжение российской армии в Белоруссию

В 12-ю годовщину начала военной операции против Грузии мы стоим на пороге вторжения российской армии в Белоруссию.

Не потому, что Россия хочет удержать у власти ослабленного Лукашенко. И не потому, что хочет освободить захваченных белорусским КГБ своих гражданина.

Мы не знаем почему? Просто так сложились обствоятельства.

С Грузией было тоже самое.

Сначала Россия десять лет бессильно наблюдала, как строится нефтепровод Баку-Тбилисси-Джейхан. Потом решила вмешаться.

Но даже введя танки, Москва так и не посмела разрушить грузинскую инфраструктуру, резонно предположив, что Запад это воспримет, как объявление войны себе.

В таком случае — зачем нужна война, если она не служила достижению политических целей?

Несмотря на уход Саакашвили Грузия осталась враждебным России государством. Создание Абхазии и Южной Осетии просто зафиксировало эту геополитическую диспозицию.

Принуждение Лукашенко к «интеграции» так же никак не мотивировано.

Зачем она нужна? Это собирание русского народа? Это «советский» реванш? Или целью является приватизация Мозырьского НПЗ и белорусских калийных рудников?

Если последнее, то Батька был совершенно прав, много лет избегая российских братских объятий.

Нет, я не против старого доброго империализма. В империализме ничего плохого нет. Почему бы и не отнять «Белоруськалий» у колхозника, но только не для того, чтобы продать его за бесценок Керимову.

Нужно наконец определиться на чем-то одном. Либо — воссоздание красной империи (что вряд ли), либо русское национальное государство, где Украина и Белоруссия должны присутствовать в обязательном порядке.

А иначе очередная годовщина 08.08.08 не будет вызывать ничего кроме недоумения — А что это вообще было-то?