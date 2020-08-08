Про вторжение российской армии в Белоруссию

В 12-ю годовщину начала военной операции против Грузии мы стоим на пороге вторжения российской армии в Белоруссию.
Не потому, что Россия хочет удержать у власти ослабленного Лукашенко. И не потому, что хочет освободить захваченных белорусским КГБ своих гражданина.
Мы не знаем почему? Просто так сложились обствоятельства.
С Грузией было тоже самое.
Сначала Россия десять лет бессильно наблюдала, как строится нефтепровод Баку-Тбилисси-Джейхан. Потом решила вмешаться.
Но даже введя танки, Москва так и не посмела разрушить грузинскую инфраструктуру, резонно предположив, что Запад это воспримет, как объявление войны себе.
В таком случае — зачем нужна война, если она не служила достижению политических целей?
Несмотря на уход Саакашвили Грузия осталась враждебным России государством. Создание Абхазии и Южной Осетии просто зафиксировало эту геополитическую диспозицию.
Принуждение Лукашенко к «интеграции» так же никак не мотивировано.
Зачем она нужна? Это собирание русского народа? Это «советский» реванш? Или целью является приватизация Мозырьского НПЗ и белорусских калийных рудников?
Если последнее, то Батька был совершенно прав, много лет избегая российских братских объятий.
Нет, я не против старого доброго империализма. В империализме ничего плохого нет. Почему бы и не отнять «Белоруськалий» у колхозника, но только не для того, чтобы продать его за бесценок Керимову.
Нужно наконец определиться на чем-то одном. Либо — воссоздание красной империи (что вряд ли), либо русское национальное государство, где Украина и Белоруссия должны присутствовать в обязательном порядке.
А иначе очередная годовщина 08.08.08 не будет вызывать ничего кроме недоумения — А что это вообще было-то?