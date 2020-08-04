К беларусам, просто так.
Вы просите писать «беларус» вместо белорус, «Беларусь» вместо Белоруссии.
Ок, я подчиняюсь, хотя мой Т-9 и протестует. Но.
Вот есть, к примеру, русский учёный, создатель аэродинамики Николай Егорович Жуковский. И его именем в Минске названа улица. Знаете, как она называется? Внимание.
Вулiца Жукоускага.
Повторю: ЖУКОУСКАГА.
Вы скажете: так пишут на белорусском (зачеркнуто) беларуском. Но учёный-то русский. И его фамилия — Жуковский.
То есть здесь все ок? Русское слово в Беларуси пишут согласно правилам беларускага языка? Принято. Согласен.
Но позвольте и русским людям в России писать слова по правилам русского языка.
В конце концов, Белоруссия — это красиво.
«Песняры» не дадут соврать.