{ 4 августа 2020 }

«Беларусь» вместо Белоруссии

Рубрики: [Фейсбук]  

К беларусам, просто так.

Вы просите писать «беларус» вместо белорус, «Беларусь» вместо Белоруссии.

Ок, я подчиняюсь, хотя мой Т-9 и протестует. Но.

Вот есть, к примеру, русский учёный, создатель аэродинамики Николай Егорович Жуковский. И его именем в Минске названа улица. Знаете, как она называется? Внимание.

Вулiца Жукоускага.

Повторю: ЖУКОУСКАГА.

Вы скажете: так пишут на белорусском (зачеркнуто) беларуском. Но учёный-то русский. И его фамилия — Жуковский.

То есть здесь все ок? Русское слово в Беларуси пишут согласно правилам беларускага языка? Принято. Согласен.

Но позвольте и русским людям в России писать слова по правилам русского языка.

В конце концов, Белоруссия — это красиво.

«Песняры» не дадут соврать.

Рауф КУБАЕВ.

Рауф КУБАЕВ
Рауф КУБАЕВ

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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