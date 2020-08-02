Прилепине о Донецке

И опять — о Донецке. Воспоминание — ожогом.

Выхожу в сентябре 2016 года из современного, уютного отеля, вот только на стеклах крестами — липкая лента — чтобы от грохота оружейного не лопнули — в Донецке на улицу. Поискать хороший растворимый кофе. Который привык пить дома.

И стою я, такой весь сытый — после завтрака в отеле с писателями, такой весь прикинутый — как люблю -в камуфляже. Дымлю дорогой сигаретой. Такой весь маааасквич питерский…И интересуюсь неназойливо — а где тут у вас? дорогой кофе? и нет ли моих дорогих сигарет?

И тут рядом стоящая тетка моих лет коротко так хихикнула, дескать, это тебе милок не сюда за этим соваться, а лучше бы ты мне, милок, купил капусты, а то на буряк хватило — а на капусту уже нет. Купил я с барского плеча весь набор ей борщевой — и стало мне безумно стыдно. И за писательские сытые ресторанные обеды, и за кофе.. за все.. Перед обычными дончанами.

К чему это я?

Опять о Прилепине. И его книгах о Донецке. Которые я, естественно, прочитал. И в принципе, я его понимаю — из песни слов не выкинешь.. И о махновщине некоей, и о самолюбовании, и о свадебных кортежах с невероятным подвенечным платьем, и о пьянках-гулянках отцов-командиров.

Вот только песня эта — плевок в лицо дончанам. У которых квартиры разбиты снарядами, которые детей прячут, накрывая своим телом по подвалам, которым на вилок капусты не хватает.

С меня эту сытую спесь в секунду сбило.

Не время для таких книг — в стиле а как это было на самом деле. Это если бы в ВОВ нашелся писатель, который бы описывал натурально, как все было на войне в реале — и вши, и отмороженные ноги, и заигрывания комбата с санинструкторшей, предательство и дезертирство отдельных личностей. Что было бы тогда с нашей Победой?

Вот и здесь — Прилепин размазал несколькими рассказиками икону Донецка — Захарченко. Дескать, пьянь, анархист, нувориш. А заодно и ополченцев.

Зачем? А чтоб покрасоваться. Знал ведь, что это опять лауреатство его будет у либерастов. Те просто заждались уже «правды» о Донецке. Лапками заперебирали.

А нужна ли такая правда тем, кто на своей шкуре прочувствовали прелести ВОЙНЫ, или тем ополченцам, которым уже не нужна ни правда ни ложь в сырой земле?

Всему свое время — когда Донецк будет российским и сытым, вот тогда и к месту были бы «воспоминания». Чтобы всем сестрам — по серьгам.

А сейчас — это опять мелкое гаденькое предательство. Даже не Захарченко. А простых дончан. И нас с вами.