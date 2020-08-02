Пылкая любовь

Часто доводилось слышать и читать, что Тутберидзе относится к своим ученикам без любви, как к заготовкам, из которых она должна на своем конвейере сделать уникальный продукт.

Ну, во-первых, как она к ним относится, знает только Тутберидзе, а она человек закрытый — такой характер.

А, во-вторых, может, собравшая за свою жизнь массу синяков и шишек от других людей, она уже просто знает, что из этих милых девочек рано или поздно вырастут изрядные стервы, а сердце одно и хватило бы его на собственного ребенка.

Времена тарасовской пылкой любви к своим ученикам, к сожалению, прошли.

Фигурное катание стало большим бизнесом, а в большом бизнесе не до сантиментов.

Тут игра на выживание.

Лично мне жаль, что так стало.

Так стало и в остальной жизни.

Что тоже жаль.

Кстати, Этери Тутберидзе ни разу не запачкалась в массовом политическом одобрямсе, которого не избежали почти все знаменитые спортсмены и тренеры. Уважаю.