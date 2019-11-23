Мне очень нравится Этери Тутберидзе – и тренер классный, и женщина красивая, и команду помощников собрала – хай-класс!

Единственное, что не нравится, не успеваю запомнить фамилий феноменальных малолеток, слетающих с конвейера Тутберидзе.

“Вот она была и нету…”

И каждая из девчонок, как подача навылет в теннисе , только этот мячик обратно в игру уже не возвращается – он принес победу и больше не нужен.

А если “мячику” понравился процесс – вот вам Медведева и следующая за ней Загитова.

Они ведь не стали хуже, они просто стали взрослее, за них, красивых и талантливых, хочется болеть и болеть, и видеть их на вершине подиумов, но конвейер Тутберидзе выстреливает новые продукты: продукт №1, продукт №2, продукт №3…

Щербакова,Трусова, Касторная…

Стараюсь запомнить имена, но даже записать не успею – Тутберидзе запустит новых