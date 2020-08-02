Ключевой навык выживания и адаптации в современной жизни — это умение врать.

Да, да, вы не ослышались, именно врать, говорить неправду, ссать в глаза, врать как дышать, как сивая кобыла и даже немножко как Троцкий. В детстве я врала направо и налево так, что обычно к вечеру уже плохо помнила, что и кому я говорила с утра.

Но давайте, как заведено, начнём с начала? Откуда-то из глубины вашей грудной клетки сейчас полез немой, всклокоченный (как личинка чужого) вопрос – с чего ты себе позволяешь такое говорить?

Нам всем вбили в голову, сначала родители, а потом по традиции и школы с остальными институтами социального строя, что врать — нехорошо. Вруны — это самая мерзкая порода человеков, избегайте её в общении, обходите стороной и всячески презирайте.

И вы все послушно, как барашки исполняете эту заповедь и искренне, до мозга костей, верите в это дичайшее, первородное вранье.

Отбегаем подальше от того, что я вам сейчас наговорила и представим себе человека, который никогда в своей жизни не выезжал из своей деревни или города или страны надолго. Это не в турцию-тай-гоа-европы в отпуск. Надолго, это даже не пару месяцев, надолго, это достаточно для того, чтобы что-то понять о жизни в другом месте. Когда человек обзавелся крепкими привычками, намотал на ус опыта достаточно впечатлений, успел прикипеть к месту. Для кого-то это всего шесть месяцев, а для кого-то и шесть лет будет маловато.

Что мы видим? В этом месте проходит водораздел перехода сознания на следующий уровень. Уехавшая из своей деревни девушка, хоть и несет внутри себя еще множество рудиментов родного Выдропужска, но она уже начала биться гранями нового восприятия и сшибать костяшки пальцев во время скайпо-сессий с родными, в попытке объяснить, что у неё все-хорошо-домой-не-собираюсь-замуж-не-пора-отстаньте-я-сама-решу-ну-мама.

Знакомо? В этот момент вы чётко осознаёте, что вы не в силах донести своё понимание жизни до тех, кто никогда не был в вашей шкуре. А теперь экстраполируйте эту зависимость между уровнями восприятия вверх по шкале и представьте, что прямо сейчас вы такой же глупый сапожок и несмышлёныш для кого-то сверху…

И что вы вынуждены делать в таком случае? Врать? Говорить маме, что с вами всё хорошо? Скрывать правду? Потому что с той стороны экрана всё равно вас не смогут понять?

Дорогой, мы будем вместе навсегда? Я могу расчитывать на повышение зарплаты? У тебя твердые намерения? Ты точно кончила? Я не толстая? Ты меня любишь? Тебе нравится, как я работаю языком?

Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо как ссаную тряпку.

Вам никто и никогда не обязан говорить правду. Наплевать на цвет кожи, этническую принадлежность, количество нулей на счету и цвет глаз с размером груди. Люди различны между собой только в количестве серого вещества в их черепных коробках. Во всём остальном мы простые млекопитающие, рождающиеся всегда недоношенными из-за размеров своей головы иначе не пролазим на выходе. Даже маленькие ослики и оленята уже через пару часов присутствия в воздушной среде способны сами стоять на ногах. А мы вынуждены еще пару лет жить на руках родителей, пока достаточно не окрепнем и пойдем на работу.

Более того, даже историческая правда у каждой страны своя. Есть такие страны, в которых такой бардак в официальных учебниках истории, что диву даешься. А что творится на наших телевизионных каналах? Верите всему? Нет? Уже усвоили, что наступил новая эра и вам теперь врут вообще ВСЕ? Интернет стал для нас новым телеком. Поисковики больше не показывают вам то, что вам нужно, вам приходится продираться сквозь плотную завесу рекламы тропического ливня в джунглях вранья.

Трансляция якобы Правды — это способ контроля вас, мои дорогие ослики. Вбитый в вашу голову кол честности, гарантирует мне относительную легкость упра… кудаа… стояяать Зорька!! А ну иди сюда рогатая тварь…

Я скажу вам больше. Никакой правды вообще не существует. Это всё способы под каким соусом и какими приправами подать вам команду к действию.

Самая главная ошибка, которую совершают человеки, это путают Констатацию факта с Правдой. Социальные институты нашего культурного общества вывернулись наизнанку, чтобы вы перестали различать эти два понятия.

Если копнуть глубже, то всё вокруг это полная бессмысленная фигня, где каждая тварь борется с другими тварями и особями за чуточку внимания, поощрения и признания в стае. Эгееей! Я тут, заметьте меня! Я существую! Смотрите как я умею! Я могу вам пригодиться!

Вы хотите со мной поспорить?

Когда к вам приходит ваш ребенок и задаёт глупейший вопрос с серьезным лицом про одиннадцатый палец между ног у Мишки из яслей, вам надо сходу придумать очередную метафору про пестики и тычинки. На крайний случай про аиста и капусту, если вы долбойоп и не знаете как выкрутиться из ситуации.

В этот момент, вам нужно сжать правду до размеров семечки, не теряя сути и смысла ответа, заронить это зернышко в голову чаду, чтобы потом оно само развернулось в растение со временем.

Вы соврали? Технически, да. Нуашто?

Если к вам в кабинет заваливается работник низшего звена и требует увольнения по причине “не сработался” с коллегами, но не может толком сформулировать претензию и только пучит глаза, краснеет, глотает слюну и икает, в этот момент вы понимаете, что разговариваете с его воспаленным подсознанием, детской травмой из глубины старшей группы детсада, а не с живым, разумным человеком. У вас врубается красная лампочка на стене, в голосе появляются нежные нотки, движения рук становятся плавными и вы предпочитаете “отпустить” дурачка по собственному желанию на вольные хлеба, чем разгребать говно после тяжелейших боёв ММА в октагоне его головы между Ёокодзуной и Котосёгику из детского прошлого. Есть смысл говорить правду в таком случае? Есть смысл констатировать факт?

Знаете, чего люди не могут вам простить больше всего? За что они вас люто ненавидят до глубины души? Люди ненавидят вас за то, что вы можете играючи делать то, от чего у них самих стынет кровь в жилах.

Половина читающих сейчас эти строки со мной категорически не согласна. Как я могу врать человеку в глаза? Как это уложить в голове? Как я буду себя после этого чувствовать? Зачем мне врать? Стоп. Зачем вам врать?

Да меня перебанила уже не одна сотня человек, только за то, что я на своей страничке пишу, что хочу, но это идет в разрез или с их восприятием или им слишком больно читать это. Штоа?

Почему вы сами, требуете правды и признания от изменника мужа? Почему вы хотите знать всю, пусть и горькую правду, о наркотической зависимости своего ребенка? Почему вы требуете правду от своего лечащего врача?

Ну? Еще не поняли?

Превосходство в понимании, как это всё работает и умение сказать людям то, что они хотят услышать и способны понять.

Вот в этом, и только в этом, заключается ключ к успешной жизни. А что такое успех? Успех — это когда ты достигаешь своих целей (помимо того, что сначала нужно уметь их перед собой поставить и понять как достигнуть).

Вранье — как неизбежность разговора на языке аборигена. Вы же не сможете объяснить устройство работы атомного реактора своему тренеру по фитнесу. Вернее сможете, в общих чертах, схематично, и он даже вас поймёт, но построит ли он по следам ваших заветов свой? Мы живем во времена доминирования поколения “Я могу себе это примерно представить”. От создателей “Нельзя напрягать детей” и сиквела “Мы все рождены для любви. Часть первая, раздевайся.”

Знаете, чего я боюсь в этой жизни? Знаете, от чего я обычно фрустрированна похлеще Сандры Буллок в своём китайском скафандре в “Гравитации”?

У меня начинает холодеть спина и колет иголками в затылке, когда я вынуждена взаимодействовать с теми, кто не способен принять всю правду и факты о себе такими, какие они есть. Я физически ощущаю падение в выгребную яму спиной назад в попытке смоделировать для этой публики “удобоваримую реальность”. Понятную, яркую, обтекаемую, вкусную, логичную для них, инструкцию, путевой лист, понятное объяснение, схему поведения.

Меня очень давно перестали раздражать глупые люди. Почему? Потому что я сама глупа как пробка для тех, кто понял чуть больше меня. Глупость, это не порок, а промежуточное состояние на пути. Позвольте другим быть глупыми, так же как более умные позволяют вам самим не спеша разбираться с этой реальностью. Кто вам сказал, что жить просто и понятно — это хорошо? Жить сложно и мозгодробительно — вот парадигма! Да это же пиршество ума! Это и нужно вкладывать детям в их неокрепшее сознание. Дети, да самое прекрасное, что может с вами приключиться в жизни, это сложные и многомерные слои смыслов и вариантов движений! Кто вам сказал, что лежать ровно, сытно и тепло — это лучшее, зачем вам быть?

Я плохо переношу людей, которые перестали задаваться вопросами об окружающем мире. Для меня это люди, которые уже мертвы. Их тела живы, но выбрав остановку в развитии, они заживо превратили себя в памятники-перформансы самим себе.

В какой то момент своей жизни, я перестала врать вообще. Полностью. Это освободило меня и одновременно позволило быть самой собой. Однако тут же я стала замечать, что мои ответы “по чесноку” мягко говоря мало устраивали окружающих. Так я потеряла несколько хороших позиций в крупных компаниях, несколько бизнесов и множество сотрудников и друзей. Вырезать печень живому человеку словом, что может быть лучше? Я даже немного гордилась своей прямотой, а что такого? Это же правда!

Это, кстати, одна из причин, почему я так остро интересуюсь всем, что связано с созданием сценариев, историй, нарративов и сторителлингом.

Ведь нужно не только, чтобы вы меня услышали, но и чтобы вам стало понятно.

Я достигла цели?