{ 1 августа 2020 }

Коронавирус победил все инфекционные болезни!

Рубрики: [Фейсбук]  
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Всемирная организация здоровья и прочие чиновники от здравоохранения рапортуют с мест, что по всему миру практически исчез грипп. И не только грипп. Например в Китае случаи паротита снизились примерно на 70%, а заболеваемость корью упала более чем на 90% с момента объявления пандемии коронавируса.

Канадская система эпиднадзора за гриппом также сообщила об «исключительно низких уровнях» гриппа в недавнем отчете, как и другие страны, которые публикуют еженедельные статистические данные по эпиднадзору за гриппом, включая Великобританию и Австралию.

В своем последнем еженедельном отчете южнокорейский портал по инфекционным заболеваниям сообщил о снижении заболеваемости гриппом на 83% в сравнении с тем же периодом годом ранее.

В Китае упала даже заболеваемость от гонореи. Было зарегистрировано в среднем около 7 500 случаев гонореи в месяц по сравнению с 12 100 в месяц в 2019 году. Гепатит, который в прошлом году подхватило около 1,2 миллиона китайцев, за тот же период снизился более чем на 20%.

Это какое то нескончаемое колесо генотьбы статистики от всемирной организации здоровья! Не порали нам покинуть столь уважаемую организацию?

Лев Николаевич МЫШКИН.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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