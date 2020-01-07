О Прилепине и Никите Михалкове

Два столпа русского мира. Разве не так? “Уроки русского” и “Бесогон”. И там и там – правильные высокие слова о русских и для русских, о вечных ценностях и нравственности.

Однако, одному – Михалкову – я верю. В его искренность верю. Хотя он уже облит с головы до ног нелюбовью ” рукопожатных жителей Садового кольца”. А второму – Прилепину – верить не могу. Хоть он и обласкан всевозможными премиями , осчастливлен театром Дорониной, привечен разными обществами.

И ведь по разным причинам . Одна из которых – “скажи мне, кто твой друг и я скажу , кто ты”.

Режиссер Михалков – это авторитет, это Мастер. Его фильмы – это классика. А вот с друзьями – как-то не вышло. От ненависти к нему у этих “друзей” зубы сводит. Не только укусить готовы, а в горло вцепиться.

А вот с Прилепиным все наоборот. Любят его в этих рукопожатных кругах. Любят. Этак по-свойски иногда пожурят – что ж ты, Захарушка, делаешь? Вот в Донецк помчался? На кой? А как же мы? А потом – дочухают.. За славой же.. И опять же – там Захар решил что-то своё построить по брендом “русского мира”. Эдакое коричневое, националистическое, лимоновское.. Но не заладилось.

Зато в литературной тусовке – тишь да гладь. Перекрестное опыление любовью. И подписи Серебренникову – ” а что , хороший человек, гений, вон мою пьесу поставил”, и с Быковым – в уста -”Нежно любимый мой Дмитрий Львович! «Эвакуатор» обязательно станет бестселлером, вернее, уже стал и лидирует в списках продаж наравне с Акуниным”.

И еще: «Быков – лучший современный поэт, и равные ему отсутствуют». «В том, что Быков гениальный поэт, я нисколько не сомневаюсь…»

А тот ему – тоже с любовью :«Проза Прилепина вызывает желание жить – не прозябать, а жить на полную катушку. Посмотрите, как он пишет о женщинах. Как любуется друзьями. Как жалеет щенков. Еще десяток его романов, чтобы уж самых ленивых и безграмотных проняло, и в России не понадобится никакая революция!.. ”

Ну а отчего же всем этим светлоликим литературным гениям не любить Прилепина-то?

Он же – проект. Да, литературный проект. Который срочно понадобился как альтернатива либерализма. Эдакий ряженый под “русский мир”. Настоящие-то не нужны. А этого во что ни переодень – со всем согласится.

Я помню воспоминания одной литературной дамы из “Вопросов литературы”, когда указание пришло срочно сваять его роман на победителя в Букере. На коленке ваяли. кусками хватали , дописывали сами. Потому как – НАДО.

А слова он говорит правильные. Народу нравится.