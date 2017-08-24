О Прилепине

Сейчас удивляются, что Захар хвалит Серебренникова. Талантом называет.

А что удивляться-то? Все мы люди, все человеки. А лит. тусовка – этот то еще гнездо. Вот как сказать писателю, что рассказы его редкое дерьмо? И что его повесть – это все, что угодно , но к литературе отношения ничуть не имеет?

А ведь он-то ( писатель этот) человек хороший, сколько чебуреков на морском берегу сожрали. сколько водки выпили..

В своем окружении не принято правду-матку рубить. Иначе прилетит. бумерангом. И все это знают. И играют по правилам. А правило – не наживай врагов. И отвязывай язык только тогда, когда тусовка сказала – фас.

Серебреников поставил пьесу по книге Прилепина. Когда Прилепин был еще птенцом гнезда лимоновского. Ну когда либеральное лобби пытались с лимонцами задружиться. Так что же – Прилепин сейчас будет клеймить КС?

И подписанты. Давят на них – не открутиться. И стыдно, и боязно. А куда деться. Пока их перевес идет – по всем фронтам. Везде сидят.

И посмотришь иной раз на Трампа – и поймешь, какой умный у нас Президент. Без нахрапа, без истерик – но потихоньку-полегоньку прижимает к ногтю всю эту публику, на четверть века ЗАХВАТИВШУЮ власть ВЕЗДЕ. Во всех структурах.