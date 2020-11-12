Трагедия Армении и трагикомедия Белоруссии

Это две истории с одним сюжетом.

А сюжет этот состоит в том, что послесоветские общества отказываются понимать что-то очень простое и очень важное — что у них нет другого пути, кроме как с Россией, к России или в России.

Так, унизительный и душераздирающий мир в Карабахе — стал неизбежным следствием глупейшей, нарциссической, самоубийственной политики ереванского Навальняна, который решил, что надо выбрать фантазийный «европейский путь», и что дон Корлеоне ему не начальник, потому что у него есть американская и французская полиция.

И где она? Что, сынку, помогли тебе твои Макроны?

А ведь если бы Никол Навальнян — вместе со всей тамошней примодненной тусовкой — здраво оценил свои силы, если бы имел не только тщеславие и понты, но и, громко выражаясь, родину любил, он бы на второй день войны ушел в отставку, а во власть, хоть бы и путем создания диктатуры, в такие дни это неважно, надо было поставить людей строго по списку из Москвы.

И тогда — нет, Азербайджан бы не победили, Баку бы не взяли, но отдали бы парочку пограничных районов, и тем отделались бы на ближайшие годы, а дальше уже сделали бы выводы из произошедшего.

Но не захотели.

Гордость душила. Гонор.

Вот и результат.

Россия все равно помогла, но уже — не сохранить более-менее статус-кво, а всего лишь избежать окончательного разгрома и геноцида.

Спасибо европейскому пути.

И то же самое — но только в жанре фарса — произошло в Минске.

Сколько было шуму: Тихановская ставит ультиматум преступному режиму! Всеобщая забастовка! Чаушеску-Лукашеску! Мы такие прекрасные, диктатор завтра сбежит!

И где все это?

Где эта горе-революция?

А ведь если бы противники Лукашенко вместо дурацких бчб-флажков прицепили бы флаги России, если бы присягнули московскому царю, а не Речи Посполитой и Великому княжеству Литовскому, если бы дали понять Москве, что все их претензии касаются только ротации должностей, а все остальное — ОДКБ, русский язык, военные объекты Кремля, Таможенный союз, что там еще? — все остается строго неприкосновенным, — ну, им бы, конечно, не дали устроить свержение Чаушеску и Каддафи, но в этом случае уже сейчас в Минске был бы назначен премьер-министр из оппозиции, и набирала бы силу какая-то альтернативная партия, и Батька скоро отправился бы на рублевскую дачу, со всеми положенными орденами и аплодисментами.

Потому что как он ни силен, а Россия сильнее.

Но не захотели.

Хотели, чтобы европейский путь, бчб, Польша и писательница Алексиевич.

Что ж, как угодно.

А всего-то надо выучить бывшим советским людям: великая, сверкающая, блистательная заграница не поможет.

Денег не даст, и уж тем более воевать не придет.

Прошли те времена, когда Америка теряла призывников в Корее и Вьетнаме, а Париж и Берлин щедро дотировали Варшаву и Ригу.

Заграница улыбается, заграница гладит по голове, заграница говорит красивые слова, заграница может даже санкции ввести — бессмысленные, впрочем.

Но, повторяю, ни финансировать вас, ни умирать за вас — она не будет.

А Россия — могла бы.

Потому что она — не заграница.

Может, кстати, и зря. Может, не надо. Но это уже другой вопрос.

Очень жаль, что Белоруссия и Армения упали в эту яму.

Я всегда был уверен, что уж они-то — в отличие от Украины и Грузии, с которыми дело обстоит точно так же, но говорить уже давно незачем и не о чем, — отлично знают, что дважды два четыре, Волга впадает в Каспийское море, а слушаться надо Москву.

Но я ошибся.

И хорошо бы, конечно, чтобы белорусы и армяне больше не ошибались.

Но медведь — он далеко, он в берлоге, он то ли спит, то ли глухо рычит, а разноцветные фантики, бусики, зеркальца, ласковые болотные огоньки — они тут, они светятся и манят чем-то нездешним, чем-то заграничным.

Так что давайте говорить честно: надежды на отрезвление нет.