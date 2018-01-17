Пермская трагедия

Про пермскую трагедию в школе не сказал только ленивый. Мол, и молодежь пошла не та, кругом беспредел и падение нравов, и министерство образования ни к черту, и вообще кругом бардак и при Сталине такого не было.

Все верно. Не было такого при Сталине, потому что при Сталине право убивать было в основном государственной прерогоативой.

Но я о другом. Мой сын учится в приличной гимназии, наверное, одной из лучших школ не только в городе, но и в стране. Он учится в шестом классе, хотя начальную школу закончил в обычной школе. То есть я говорю это потому, что мне есть с чем сравнивать. Образование, научная база, учителя, даже ремонт в гимназии на несколько порядков лучше, чем в той школе, где он учился раньше. Все отличается.

Кроме одного. Охранники. И там, и здесь это мужчины за шестьдесят, одетые в чоповскую форму с кроссвордом и ручкой в руках. Оружия у их, естественно, нет.

Предположим злоумышленник придет в школу с оружием. Что сделает этот дядя? Страшное лицо? Скажет: айяйяй, как не красиво? Погрозит пальцем? Спросит слово из семи букв по вертикали?

Ничего он не сделает. От слова вообще. Конечно, при нападении маньяка, террориста или просто сумасшедшего, он героически умрет первым, если не убежит и не спрячется, но его смерть вряд ли кого спасет.

В пермской школе, где произошла трагедия, охранницей была вообще молоденькая девушка, и там случилось то, что случилось.

Я недавно младшую дочь в детский сад. Я пришел в садик, дверь была заперта, но был звонок вызова. Я нажал, дверь открылась. Меня встретила женщина пенсионного возраста, спросила куда я, я ответил, что к заведующей. Всё. Моя идентификация закончилась. И я, взрослый незнакомый мужчина зашел в садик, где во время тихого часа спало большое количество детей. Единственное, что неукоснительно потребовала “охранница ” это то, чтобы я надел бахилы. Сохранность чистоты пола явно важнее сохранности детей.

Не спрашивайте меня, что я предлагаю. Я всего лишь обозначил серьёзную проблему. Есть огромное количество людей и органов, которые призваны специально, чтобы ее решать. Полиция, Росгвардия и прочие охранно-карательные ведомства.

Но на сегодняшний день мне явно не понятно, зачем тратить деньги на содержание абсолютно бесполезной армии охранников из бабушек, дедушек и просто людей, которые в силу разных причин не умеющих ничего и никого охранять. А тем более детей.