Вместо некролога

Умер Виктор Анпилов, человек, который не посмел. В 1992 и 1993 году он выводил сотни тысяч людей на демонстрации против ельцинского режима, он доходил до Кремля, власть была от него на расстоянии вытянутой руки – а он не дерзнул.

Анпилов провел многие годы в Латинской Америке, встречался с людьми, рискнувшими и победившими, вроде Кастро, но когда настал его черед – он оробел. Захотел остаться в правовом поле. А через несколько месяцев танки Ельцина сорвали правовое поле, расстреляв парламент.

Я и тогда, в 1992 году, писал, что огромный шанс упущен, что победу в революциях без крови не сделаешь. Ельцин и буржуазия посмели в 1993 году, а Анпилов и иже с ним – не посмели. Я это связывал с низкой пассионарностью тогдашней России. Более пассионарный народ – скажем, те же русские в 1917 году – смогли бы вернуть сорвавшееся с рельсов колесо истории обратно на рельсы, расстрелять заговорщиков Беловежской пущи и снова поднять красное знамя над Кремлем. Но годы позднего советского строя с его подхихикивающими МНСами, фигами в кармане, пропагандой “Огонька”, культом колбасы, мечтами “заживем как в Швейцарии” сделали своё. Народ отдал всё, что у него было, олигархам. А те уж обратно ничего не отдадут без революции.

В 1992 году это прошло бы малой кровью. Но Анпилов был трибуном, не бойцом. Он не был ни Лениным, ни Кастро. Трусость? Магнетизм права? Боязнь ударов, как у Панурга?

С властью – как с женщиной. “Он уже практически уговорил ее, но когда она была совсем готова – струсил и убежал”. Так описывал подобный момент Кола Брюньон. Сейчас, когда домогательства запрещены, так далеко новый Анпилов и дойти не сумеет.

Для меня эта робость, немужское поведение красных лидеров, капитуляция бывшей верхушки и даже второго эшелона (вроде Анпилова) были большим огорчением. Я уехал из России, и вернулся только после Мюнхенской речи. А Анпилов потихоньку угасал, угасал и угас. Потому что не рискнул. Ельцин же – рискнул, и победил. А тот, кто не рискует – не пьет шампанское.

Исраэль ШАМИР.