Сейчас мне объяснят, какой я эгоист.
Это к тому, что видя в самолете младенца – мне не хочется ему умильно сделать козу, а хочется взять за загривки родителей и долго стучать ими о спинки кресел.
Потому что младенец будет орать и хотя бы придремнуть не получится ни в бизнес-классе, ни в экономе ни у кого из пассажиров.
Я НЕ могу понять, зачем тащить маленьких детей на курорты. Может, кто-то мне объяснит?
Или это разновидность толерантности к бедным молодым родителям, которые света не видят? И они навешивают на себя рюкзаки-кенгуру и таскают бедное чадо, подвергая его и инфекциям, и опасности, и заодно не давая покоя другим пассажирам и отдыхающим?