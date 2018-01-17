{ 17 января 2018 }

Сейчас мне объяснят, какой я эгоист

Рубрики: [Фейсбук]  

Сейчас мне объяснят, какой я эгоист.

Это к тому, что видя в самолете младенца – мне не хочется ему умильно сделать козу, а хочется взять за загривки родителей и долго стучать ими о спинки кресел.

Потому что младенец будет орать и хотя бы придремнуть не получится ни в бизнес-классе, ни в экономе ни у кого из пассажиров.

Я НЕ могу понять, зачем тащить маленьких детей на курорты. Может, кто-то мне объяснит?

Или это разновидность толерантности к бедным молодым родителям, которые света не видят? И они навешивают на себя рюкзаки-кенгуру и таскают бедное чадо, подвергая его и инфекциям, и опасности, и заодно не давая покоя другим пассажирам и отдыхающим?

Ингвар Коротков


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