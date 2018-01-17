Сейчас мне объяснят, какой я эгоист.

Это к тому, что видя в самолете младенца – мне не хочется ему умильно сделать козу, а хочется взять за загривки родителей и долго стучать ими о спинки кресел.

Потому что младенец будет орать и хотя бы придремнуть не получится ни в бизнес-классе, ни в экономе ни у кого из пассажиров.