Знаете, что самое страшное сейчас на Украине? То, что страна в нынешнем состоянии, не позволяет задуматься всерьёз о продолжении рода. Я часто представляю себе, что иду по Крещатику с четырехлетним сыном и он видит весь этот ужас вокруг – потерявшие конечности солдаты, просящие милостыню; беснующиеся бойцы парамилитарных образований, кошмарящие по заказу очередной магазин или строящийся дом; автопробег жлобов, синхронно нажимающих на клаксоны чтобы не платить полагающиеся налоги и пошлины при ввозе своих подержанных корыт; и прочее, прочее. А потом сын меня спросит: «Папа, а зачем ты меня родил на свет? Чтобы я наблюдал этот кошмар? Почему ты обрек меня на мучения?». И мне совершенно нечего будет ответить ему. Я помню наше детство и беспокойные девяностые годы, когда одноклассники падали в голодные обмороки на уроках, но даже тогда не было столь угнетающей обстановки. Никто в те времена не делил друзей на русских и украинцев. И не было в школе драк на этой почве. Зато в 1996 году и русские и украинцы вместе дружно били возле школы зарвавшихся масхадовских и дудаевских чеченцев, возомнивших себя хозяевами жизни. И в школе мы учились исключительно на русском языке, кроме, естественно, уроков украинской мовы и литературы. А сейчас ребенку в школе придется насиловать себя мовой и украинской историей. Когда видишь целиком и полностью эту печальную картину государственного распада, то не хочется уже никакого потомства. Зачем сейчас появляться на свет новому человеку? Чтобы вместо колыбельной слушать залпы артиллерии? Чтобы вместо букваря заставлять себя изучать абетку? Чтобы достигнув восемнадцатилетия стать пушечным мясом в разборках мировых игроков? Кошмар в том, что всё это повальное социальное безумие в Украине всерьез и надолго, а ведь хочется вырастить дите в более-менее здоровом обществе. Бойня на Донбассе еще не скоро прекратится, потому что у этого конфликта нынче нет ни военного ни политического решения. А значит в стране еще десятилетиями будет царить атмосфера военной напряженности, все больше будет взрывов и перестрелок на улицах. Будет только расти количество межэтнических и межконфессиональных столкновений. Знаю выражение «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!», но у нас все гораздо хуже – мы живем в эпоху военного безвременья, которому конца и края нет. В годы Великой Отечественной Войны народ наоборот усиленно плодился несмотря на все проблемы, потому что понимал, что вместо погибших в окопах должны появиться новые люди, которые будут восстанавливать страну. А сейчас не хочется победы ни одной из сторон, потому что в историческом контексте это всё равно будет поражение для всех нас, граждан Украины. Мы выпустили из бутылки джинна войны и, увы, не можем его запихнуть обратно. О демографическом росте сейчас и говорить не приходится. Страна будет вымирать и мельчать при таком положении дел. Прискорбно, но факт. Не знаю, украинские отцы и матери, как вы воспитываете детей в столь сложной информационно-психологической ситуации. Я лично пока не понимаю, как растить детей в атмосфере ненависти и бардака, где правят бал кровопийцы и людоеды…