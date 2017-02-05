Самое великое, что есть в женщинах, – это их умение сначала взрослеть, а потом и стареть.

Мужчины – многие – не умеют.

В молодости все хорошие, все вокруг зайчики.

Бежит куда-нибудь “молодежь” – и не так уж важно, кто там какого пола. Она как-то сливается в один поток свежести, глупости и красоты, эта самая молодежь.

Зато потом, с возрастом, происходит драматическое разделение.

Казалось бы, что ему, мужику, возраст?

Он только привлекательнее становится, и нет для него проблемы в том, чтобы сочинить себе жену на поколение младше, а с ней и детей – хоть бы и в семьдесят лет.

Но не тут-то было.

Мужику не мешает природа.

Ему мешает он сам.

Что-то странное, мутное, тяжелое происходит с мужчиной, едва он выйдет из состояния молодежного дуропляса и перепоя.

И только редкие, ценные типы, будь то знаменитые Лимоновы с Джаггерами, лощеные сенаторы с банкирами, или даже обычные, но веселые, рукастые, деловые дяди Коли, – сохраняют в себе интерес и способность жить.

Остальные – быстро деградируют, толстеют, скучают и пьют, и если даже не погибают, то все равно ведут себя как кастрированные коты.

Поилка – миска – туалет – спать.

Слишком часто бывает так, что если кончается молодость, то заканчивается и мужчина.

А женщина не заканчивается.

Ни в сорок, ни в шестьдесят.

Она молодится, бодрится, суетится, красится и наряжается, она все время куда-то едет, куда-то ходит, ей некогда, у нее продолжается жизнь.

И для нее нет вопроса: зачем?

Это мужской вопрос.

Для нее нет варианта: а может, лучше прилечь?

Это мужской вариант.

А ей нужно сначала поставить миску с поилкой для экс-мужчины, а потом еще в театр, в церковь, детей навестить, внукам помочь, правнуков повидать, пока они еще такие зайчики, пока еще есть надежда, что из них вырастут Джаггеры и банкиры, а не вот это смутное пятно неподалеку.

Мужчина – если не заскучал, не заснул, – любит женскую молодость, а взросление и старение женщины он не ценит.

Можно мне до тридцати?

Ну, до тридцати с небольшим?

Не, старше как-то не то.

Неблагодарный.

На этом “старше” – держится мир.

Она-то справится без тебя – и сейчас, и с детьми, и одна, и с тремя правнуками на голове.

А вот тебя без нее – просто не будет.