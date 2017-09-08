Об армии писателей

Откуда и почему она появилась – вопрос над которым бьются лучшие умы отечественной филологии. Это – нонсенс. Ни одна страна в мире не может похвастаться таким числом пишущих людей. Около двух миллионов творческих особей. Более сорока писательских союзов. Около двухсот тысяч литературных сайтов.

Вчера какой-то мудрый издатель объяснил – все дело в автоматизации. Освободились рабочие руки. Вместо лопаты взяли перо. Нужно же занять себя.

Абсолютно согласен. Уровень соответствующий. Вот стихотворные творения членов СП :

“Дядя Миша, не печалься!

Пей какао с молоком!

Если встретишь козлонога,

Сделай вид что не знаком!

Если жаба бросит камень,

Ты прижми его к груди!

Выбрось чёртов корень ада

Вслед козла одной ноги!» ( Н. Семернина “Золотой кот”)

или

“…я пришла к тебе вечером

я отдаться хочу..

Но как лед ты бесчувственный.

Я тобою верчу..” (с)

Нет, конечно, и раньше графоманов хватало. Но раньше был социализм. Редактор печально отвечала на рукопись, дескать, надо над собой работать. Ибо вход в большую русскую литературу – только с талантом.. ну или – с способностями..

Капитализм в лице издательств только усмехается – о чем речь? любые капризы за ваши деньги!

Иллюстратор? самый лучший? запросто.. Отзыв самого маститого писателя? да нет проблем . Все они кушать хочут , все что надо похвалят.. Главное, заплатить..

Хотя впрочем – что осуждать-то? есть спрос – есть предложение.

Это раньше писателям платили деньги. Сейчас писатели будут платить. Чем больше заплатил – тем будет считаться талантливее. А как же иначе?

Может, в этом и есть сермяжная правда жизни? не отстреливать же писателей?