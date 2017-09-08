Так как мне хочется верить, что я принадлежу Партии здравого смысла, то этот ЗС мне настойчиво намекает, что верить либералам разных мастей НЕЛЬЗЯ. Врут.

И слишком фанатично и назойливо стараются втоптать Сталина, демонизировать его. Любыми средствами – созданными специально литературными премиями, где кто соврет лучше всех, тот получит сладкую конфету, заклинаниями в СМИ и т,д.

Раньше я верил. Теперь нет. Грызет червячок сомнений. И даже документы не убеждают.

Которые фотодокументированы и рассыпаны в Интернете. Потому что сам слышал из уст бывшего полковника КГБ, что первое , где появились американцы ЦРУ – в архивах. Секретных. С благословения Горбачева и Яковлева. И тащили папками – на специзучения. и возвращали папки несколько распухшими. А заметивших эти несоответствия – тут же увольняли.

Почти уверен, что архивные документы явно претерпели изменения.

Это первое. Второе – мой здравый смысл подсказывает, что не было массовых расстрелов. И только потому, что не хватало рабочих рук. Ведь все эти “трудовые лагеря” и замышлялись как дешевая рабочая сила. Вернее, управляемая рабочая сила. потому что им даже платили зарплату. Чтобы вытащить страну из разрухи гражданской войны.

И третье. Изучать сталинскую эпоху нужно из независимых источников . Только вот как отличить очевидные фейки – типа откровений Бажанова – секретаря Сталина от достоверных свидетельств – не знаю. Мемуарной дневниковой литературой? Кстати. очень интересны воспоминания Чуковского. Что еще? Чтобы развеять морок? И РЕАЛЬНО оценить сталинскую эпоху?