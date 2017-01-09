При Сталине…

При товарище Сталине мы ни на какие олимпиады не ездили, химию не жрали, а учились метко стрелять из малококалиберной винтовки и ломать руку шпиону в болевом захвате.

Для того, чтобы охлосу было, где поорать и выплеснуть свои низменные эмоции, был разрешен футбол, в который играли офицеры МГБ с офицерами ВС СССР. Подозреваю, что играли они много хуже, чем какой-нибудь загорелый Рональдо, но советский народ как-то обходился и особо по этому поводу не страдал.

Вместо того, чтобы строить циклопические стадионы на 50 тысяч зрителей, сталинский СССР строил по 100 заводов ежегодно, а при каждом заводе – по какому-нибудь стадиону “Молния” или “Металлист”, где дети рабочих могли бесплатно заниматься разными полезными видами спорта.