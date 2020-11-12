Благодарность от армян

Никакой благодарности от армян Россия не дождется. Армения потерпела военное поражение и ответственность за это будет обязательно возложена на русских. Антирусские настроения в Ереване будут только расти.

Азербайджан открыто угрожал России, Азербайджан сбил российский военный вертолет. Баку не успокоится пока весь Карабах не станет азербайджанским. 5 лет — не срок. Алиев, может быть, и подождал бы. Но Эрдоган так долго точно ждать не будет.

2000 русских десантников в Карабахе — это заложники. Для того, чтобы их однажды не перебили, на границах Азербайджана и Грузии придется развернуть и держать на постоянной основе две армейские группировки, которые будут удерживать всех участников конфликта от необдуманных шагов.

Зачем? и есть ли ресурсы на эти две группировки? — большой вопрос.