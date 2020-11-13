{ 13 ноября 2020 }

Путин, уйди, Путин, выведи войска отовсюду…

Рубрики: [Фейсбук]  

Я раньше думал, что наши проблемы с так называемым прогрессивным обществом — это уникальная история, что мы одиноки во Вселенной.

Оказывается, везде то же самое.

Оказывается, и на другом конце мира есть много людей, которые точно так же реагируют на самый прогрессивный грех в мире — лицемерие.

Когда сейчас вижу, а сейчас уже не вижу.

Когда пять минут назад — мы за свободу, мы против цензуры, и тут же — немедленно запретить!

Когда романтическое, выражающее предельную степень переживания выражение на лице — вдруг сменяется зевотной скукой, чуть только дело пошло не в ту сторону.

Уже и народ для этого феномена придумал простое и великое определение: «вы не понимаете, это другое».

Сначала годами крутили-крутили нелепую идею, что Трамп — русский шпион — без доказательств, просто из вредности, — а когда сами организовали на выборах тонну почивших Неуважай-Корыто (ну буквально же про избирателей Байдена написано: “означено было также обстоятельно, кто отец, и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: «отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор». Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?”), — так это другое.

О, как нам это знакомо.

Павленский поджигал дверь ФСБ, прибивал себя за сами знаете что на Красной площади — и был герой, герой, Рафаэль, Леонардо, Мартин Лютер Кинг, а потом вдруг оказалось, что он садист и преступник — а мужики, то есть, простите, дамы и господа-то и не знали, — но никакого взрыва гнева, сравнимого с тем, как его славили, нет и не будет, ну, садист, ну, бил, насиловал, бывает, нехорошо, вздохнули и забыли, ведь это другое.

Или годами кричали — Путин, уйди, Путин, выведи войска отовсюду, Путин-Гитлер, судить его Нюрнбергским процессом, Гаагским трибуналом, ни в коем случае нельзя вмешиваться в чужие дела, нельзя заходить на чужую территорию, нарушать международное право, да и воевать тоже нельзя, это не наше дело, нам надо каяться и платить, — а когда началась карабахская трагедия, я с изумлением обнаружил буквально тех же самых людей, от которых слышал все эти речи много лет, но только теперь они говорили иначе: как выяснилось, и воевать России внезапно разрешается, и международное право — не самое главное, да можно даже ихтамнетов каких-нибудь послать, которых только что проклинали, — ведь это же, как мы твердо выучили, совсем другое.

Лицемерие — большой грех.

И особенно плох он, поскольку уродует души людей образованных, неглупых и вроде бы эмоционально чутких. Вроде бы.

Ну, что поделать. Придется терпеть — тем более, что даже в Америке — нет, не другое, а все то же самое.

Мы не одиноки.

 

 

 

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Путин молчит

    2. Путин молчит

    На месте американцев и европейцев я бы уже паниковал. Знаете почему? Когда они огласили первые списки, мы ответили зеркально – такой же ерундой. На вторые списки Россия вообще не ответила. Хуже того. Путин снова замолчал. Пара шуток – [Читать...]


  2. Путин

    3. Путин

    Прекрасно понимаю, что Путин очень многим не нравится, что он может быть даже ненавистен, но я искренне не понимаю, почему всякий придурок, прооравший “Путин – ху@ло!”, большинством этих людей сразу воспринимается, аки светоч мысли, герой сопротивления и бывает [Читать...]


  3. Путин и Сирия

    4. Путин и Сирия

    Понятно, что никакая Россия не смогла бы вывести сирийскую историю к временному хотя бы хэппи-энду, если бы не было главного: нежелания Обамы воевать, несмотря на все усилия его “друзей” по созданию известного жанра: “боль, мясо, ад, полковник Курц, [Читать...]


  4. Путин и война

    5. Путин и война

    Путин однозначно – не из партии войны. И Слава Богу! Иначе, друзья мои, ваши дети не отсрочку по призыву сейчас бы имели, а сидели на блок-постах в Чечне, на Украине и Северном Казахстане. Фейсбук бы был блокирован могучим [Читать...]


  5. Путин

    6. Путин

    Либеральные комментаторы уже описывают как Путин попал в ловушку и будет вынужден либо слить Новороссию, либо слиться сам. Дамы и господа! Вы не забыли, что Путин непредсказуем? Вспомните – кто и когда мог предсказать его основные телодвижения – [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»