{ 12 ноября 2020 }

Рецензия на фильм Алексея Учителя “Цой”

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  [Фейсбук]  
Метки:

Фильм Алексея Учителя «ЦОЙ»

Не то даже плохо, что на самом деле ничего этого не было, все сплошь зачем-то выдумано.

Не ехали они никуда в одном автобусе, где в салоне гроб, а за рулем до кучи водитель того самого Икаруса, столкнувшегося с машиной Цоя.

Не было так и быть не могло.

Фильм Цой

Ладно, допустим. Художественное же типа кино, режиссеру захотелось собрать близкое окружение легендарного человека в одном пространстве — чтобы выяснили отношения. И поняли: где они и где он.

Цой будет жить и после смерти, а они закончились при жизни вместе с его гибелью, о них забудут.

Эта умозрительная, лишенная жизнеспособности идея, которую Учитель упорно вынашивал аж десять лет, родила анемичное, тоскливое кино.

Водитель автобуса (Евгений Цыганов), как водится, загадочно-непроницаемый, по-прибалтийски задумчиво немногословный, не знавший ничего о Цое (что странно: его сожительница-милиционерка про лидера группы «Кино» очень даже осведомлена) вдруг начинает отчасти зеркалить его жизнь. У него, как и у отсутствующего заглавного героя, возникают одновременно две близкие женщины, он внезапно чувствует тягу к музыке, того и гляди захочет перемен. Продюсер Айзеншпис изображен дешевым бандитом в дешевом же парике, ради потерянной кассеты готовым разгромить все вокруг.

Паулина Андреева

Паулина в роли Поли, неофициальной вдовы музыканта, привычно хороша собой, ни один волосок не сдвинется на ее красивой голове, как бы она ни страдала. Чуть живее прочих Марьяна Спивак в роли Марьяны Цой и Илья Дель (не знаю, что за прототип у его персонажа).

Но все это ничего не меняет. Цой жив, а фильм — нет.

Ольга ГАЛИЦКАЯ.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Фильм Алексея Германа-младшего получил «Серебряного медведя»

    2. Фильм Алексея Германа-младшего получил «Серебряного медведя»

    Главной награды юбилейного 65-го Берлинского кинофестиваля – «Золотого медведя» - удостоен фильм иранского режиссера Джафара Панахи “Такси”. Большой приз жюри — “Серебряного медведя” — вручили команде чилийского фильма “Клуб”. Приз в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра получил фильм режиссера из Гватемалы Хайро Бустаманте [Читать...]


  2. Фильм Алексея Германа попал в программу Берлинале

    3. Фильм Алексея Германа попал в программу Берлинале

    Фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего “Под электрическими облаками” включен в основную программу 65-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет в германской столице с 5 по 15 февраля 2015 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой смотра. – Берлин отобрал [Читать...]


  3. Очень плохая рецензия

    4. Очень плохая рецензия

    Наш корреспондент делится впечатлениями о киноленте «Самый лучший фильм» (Россия, 2007). Режиссер – Кирилл Кузин, в ролях – Гарик Харламов, Михаил Галустян, Елена Великанова, Армен Джигарханян, Павел Воля, Валерий Баринов, Борис Моисеев, Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев и др. [Читать...]


  4. Рецензия

    5. Рецензия

    Прежде чем начнем, хотелось бы, конечно, извиниться за дурацкую очепятку в предыдущем выпуске Klimoff Records, благодаря которой Judas Priest к своему, моему и вашему удивлению, превратились в Judad Priest. Хорошо, что не в Jihad Priest. В общем, sorry. [Читать...]

$

Оставьте комментарий



««« »»»