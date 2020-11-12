Известный кинокритик ОЛЬГА ГАЛИЦКАЯ написала у себя в блоге мини-рецензию на скандальный фильм:
Не то даже плохо, что на самом деле ничего этого не было, все сплошь зачем-то выдумано.
Не ехали они никуда в одном автобусе, где в салоне гроб, а за рулем до кучи водитель того самого Икаруса, столкнувшегося с машиной Цоя.
Не было так и быть не могло.
Ладно, допустим. Художественное же типа кино, режиссеру захотелось собрать близкое окружение легендарного человека в одном пространстве — чтобы выяснили отношения. И поняли: где они и где он.
Цой будет жить и после смерти, а они закончились при жизни вместе с его гибелью, о них забудут.
Эта умозрительная, лишенная жизнеспособности идея, которую Учитель упорно вынашивал аж десять лет, родила анемичное, тоскливое кино.
Водитель автобуса (Евгений Цыганов), как водится, загадочно-непроницаемый, по-прибалтийски задумчиво немногословный, не знавший ничего о Цое (что странно: его сожительница-милиционерка про лидера группы «Кино» очень даже осведомлена) вдруг начинает отчасти зеркалить его жизнь. У него, как и у отсутствующего заглавного героя, возникают одновременно две близкие женщины, он внезапно чувствует тягу к музыке, того и гляди захочет перемен.
Продюсер Айзеншпис изображен дешевым бандитом в дешевом же парике, ради потерянной кассеты готовым разгромить все вокруг. Паулина [Андреева] в роли Поли, неофициальной вдовы музыканта, привычно хороша собой, ни один волосок не сдвинется на ее красивой голове, как бы она ни страдала.
Чуть живее прочих Марьяна Спивак в роли Марьяны Цой и Илья Дель (не знаю, что за прототип у его персонажа).
Но все это ничего не меняет. Цой жив, а фильм — нет.
Ну и несколько комментов:
Сергей Некрасов (Кинокомпания Вольга) пояснил:
Прототип героя Деля — Рикошет. Так что героя и прототип зовут схоже (в отличие от жен Цоя, например) — Рики и Рикошет (кажется, так; давно уже смотрел).
Отреагировала Марина Тимашева, которую Градский, кстати, считает самым авторитетным рок-критиком:
Очередная спекуляция на имени. И все это уже на стадии сценария было.
Борис Минаев (экс-главред журнала “Медведь”):
В отличие от Лета где все живые до слез, хотя сюжет вспомнить практически невозможно
И вот еще один любопытный отклик (Олег Зинин):
Я и не ждал бы. Все рассказала о “творческом подходе” еще “Матильда”. При наличии тонны интересного документального материала, в очередной раз решили придумывать… я видел Цоя на концерте. И вот такая красноречивая деталь, которую можно было бы включить в любой фильм о Цое. Я тогда много ходил на концерты. Более плохой аппаратуры, чем на том концерте Цоя, я не помню. Год был скорее всего 89. Звук постоянно плыл. И в какой-то момент Цой остановил игру. Зал молча ждал пока он с кем-то что-то настраивал. Цой один раз взглянул в терпеливо ожидающий зал и сказал “Сейчас все будет нормально”. И потом опять начал петь песню. Тут даже придумывать не надо.