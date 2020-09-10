«Away»: Они съели вместо печени врага комитет по цензуре

Нетфликс, сериал «Away». Для меня всегда первое значение «прочь», но тут, видимо, нечто другое: «в даль», наверное. В необозримые дали.

Сериал, конечно, меня поразил. Будут спойлеры. Много. Хотя и коротко. Поэтому тем, кто желает проникнуться, лучше не читать.

Итак, перед нами редкий жанр научной фантастики. Не фэнтези, не сатира, — старая добрая фантастика.

Сезон показывает нам полет на Марс.

Очень, очень добрый и позитивный сериал. Блевать тянет от пафоса и розовых соплей уже на первых минутах, а к концу второй серии желудок опять чистый, опять можно смотреть.

Новый Голливуд как он есть. Толерантный донельзя ко всем, даже к русским. Почему-то и это не радует. Ни единого отрицательного героя, почти как в комедиях Рязанова.

Итак, экипаж международный. Две бабы (женщины, разумеется). Три мужика. Бабы — американка и китаянка (американка — командир). Мужики — русский, индус и негр, гражданин Великобритании. Негр — приемный сын. Китаянка — лесбиянка. Инвалид тут русский, потому что он постепенно теряет зрение.

Вспомнила о борьбе хорошего с лучшим, о старом добром социалистическом реализме. Американка вначале допускает грубую ошибку. Все могли погибнуть. Китаянка и русский ей не доверяют. Но она, конечно, добьется их признания.

Сюжета, собственно, нет. Они летят себе и летят. В каждой серии возникает проблема, экипаж ее решает. «С небольшой помощью моих друзей».

Это весьма интересно. Политкорректный сериал, снятый современным Голливудом, о покорении космоса хипстерами.

Во-первых, уже в первой серии я не понимаю, а зачем вообще хипстерам лететь на Марс? Они о Марсе не говорят почти, нет никакого энтузиазма. Уже через три недели полета они все очень тоскуют по своим семьям. Все постоянно плачут. Все говорят «прости, я не знал». Все на связи с родственниками.

Во-вторых, родственники общаются с первопроходцами, как с дерьмом. С русским не хочет говорить дочь. Он много летал, не воспитывал ее. С американкой тоже не хочет говорить дочь (если бы ты меня любила, никуда бы не полетела). Китаянку разлучили с другой китайской лесбухой злые китайские власти. Одна в корабле, вторая была в ЦУПе. Но все вскрылось. Вторую из ЦУПа погнали, ведь у первой муж и сын. Ой-вей.

У индуса в детстве умер брат. У негра вообще все плохо. Русский слепнет. У мужа американки — инсульт. Все плачут и вспоминают. Долгие воспоминания в «замедло».

Но экипаж поддерживает друг друга.

Острый вопрос: на хера из всего населения Земли отобрали этих пятерых меланхоликов с психологическими травмами? Которые думают не о своей миссии (частое слово в сериале), а о релейшеншип и прочей пурге.

«И я заразил брата в детстве! Он умер!» — «Прости, я не знал!»

«Я пожертвовал всем ради космоса, дочь меня ненавидит!» — «Прости, я не знал».

Хипстерам Марс не нужен. Хипстерам нужно чувство вины перед миром, своими семьями, друг перед другом. Этого им подсыпают вдоволь, только непонятно, зачем им для этого болтаться в космическом пространстве.

Все это смотрится как троллинг-комедия. Не очень смешная, ведь шутки повторяются. Чуть смешнее из-за того, что ты понимаешь: они это серьезно. В стране, снявшей десятки прекрасных сериалов, фильмов, в стране Тарантино и Земекиса сегодня снимают вот это.

Картинка красивая. Илон Маск будет доволен.

Резюме: долго я не скажу плохого слова ни про один отечественный сериал.

Опечалена. Не понимала, насколько все плохо. Раньше в любом американском дерьме было видно руку профессионалов. Теперь — только операторы, графика, картинка. Сценарий убогий, сюжет ходульный, актеры играют жутко. «Они разрушили СССР и съели вместо печени врага комитет по цензуре».