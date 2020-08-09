Беспрецедентная атака на TikTok

Беспрецедентная атака американского правительства на TikTok с требованием продать активы «американской компании» — это совершенно новая форма экономической стратегии «Америка прежде всего».

Трамп и его администрация четыре года ведут торговые войны с Китаем, но именно в области IT-технологий война приобрела форму тотальной.

Атака на китайские корпорации, включая аресты топ-менеджеров, требования к союзникам не сотрудничать с Китаем в области 5G и телекоммуникаций, — это уже ставшая привычной зона боевых действий, где происходят непрекращающиеся боестолкновения, артобстрелы и диверсии.

TikTok открывает второй ключевой для США фронт. Америка стремится сохранить своё глобальное доминирование на медиарынке.

Крупнейшие медиаплатформы сегодня являются американскими. Китайские аналоги в большинстве своём остаются продуктами для внутреннего рынка и так и не смогли выйти за его пределы.

Только TikTok и WeChat смогли бросить вызов американским конкурентам и потеснить их на глобальном рынке.

Требование Трампа не оставляет никаких сомнений в том, как США видят будущее. TikTok должен быть продан американской (!) компании.

В рамках той же военной кампании, кстати, находится и введение Twitter специальных отметок для российских государственных новостных агентств.

И дело совсем не в том, что эти метки немного напоминают жёлтые звёзды, которые нацисты нашивали на одежду евреям. Наличие такой метки запрещает показывать страницу в списке рекомендуемых и блокирует для неё возможность промокампаний, что просто лишает её возможности конкурировать на равных с другими информационными ресурсами и является классической нечестной конкуренцией.

Игнорировать этот факт и продолжать делать вид, что мы живём в прекрасной эпохе цифровых стартапов, которые по всему миру делают любознательные и наивные очкарики, сегодня уже как-то совсем глупо.