{ 14 апреля 2022 }

Президент Байден заявил, что на 70% инфляция в США вызвана военной операцией России на Украине

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Президент Байден заявил, что на 70% инфляция в США вызвана военной операцией России на Украине. Хорошая попытка свалить всё с больной головы на здоровую. Уверенная. Глупая, как практически всё, что Байден говорит публично, но тут уж ничего не сделаешь. Путается американский президент в собственных словах, напоминая стреноженного старого одра на весеннем лугу. Может, когда-то и был златоустом (тоже вряд ли), но давно. Разве что, в колледже. Учился же он чему-то когда-то? Интересно, что у него с оценками на уроках риторики было? Гордились ли им учителя? Впрочем, сейчас это уже неважно. Просто запомним исходные данные: более чем на две трети инфляция в Соединённых Штатах из-за России и, конечно, из-за Путина. Лично.

Вот, не начал бы он действовать на Украине, так и не было бы в США инфляции. И цены бы на бензин там стремительно не росли. И коронавируса бы не было. Он, правда, начался за два с лишним года до того, как наши начали денацификацию Украины и, судя по всему, а особенно по наличию там чёртовой прорвы американских военно-биологических лабораторий (в которых и с которыми как минимум и немцы работали), американцы тот коронавирус человечеству и подарили, но это уже совсем другая тема. Тут основные разборки впереди. Но в целом тезис понятен. Всё в мире плохое происходит из-за России, по крайней мере сейчас. Потом к ней ещё наверняка и Китай прибавится. Стрельба в нью-йоркском метро и в Лас-Вегасе. Ураган в Новом Орлеане и цунами в Индийском океане — это всё Путин.

Он и только он виноват в том, что индейцы дакота настучали американской кавалерии при Литтл-Биг Хорн, а японцы потопили американский флот при Пирл-Харборе. В убийствах Линкольна и Кеннеди. В поражениях Америки во Вьетнаме и в Афганистане. В росте цен на электричество и во всех американских разводах и суицидах за последние 250 лет. Из-за него сожгли ведьм в Салеме и стал президентом Трамп. А вот Обама и сам Байден прошли в президенты вопреки Путину и тем горды до умопомрачения. Всё так. Единственный прокол! Не стоит слишком уж круглые цифры называть — это любой американский маркетолог знает. Сказал бы Байден, что инфляция в Америке — на 69%, 99% или 99,99% из-за действий России на Украине, ему бы местная туповатая публика больше поверила. Ну, времени впереди довольно — ещё исправится…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Байден — хороший президент

    2. Байден — хороший президент

    Джо Байден — это что-то привычное и родное. Мы чувствуем себя в своей тарелке, на своём привычном месте. Там, где раньше была «империя зла». Это повышает нашу самооценку, мы чувствуем историческую общность с десятью столетиями русской истории, которая [Читать...]


  2. Иск России к Украине в Европейский суд

    3. Иск России к Украине в Европейский суд

    Комментарий ответственного чиновника МИДа по первому в истории России иску к Украине в Европейский суд по правам человека, в котором употреблены словосочетания «вера в правду и справедливость» и выражена надежда на то, что они в ЕСПЧ восторжествуют, есть [Читать...]


  3. Артисты, которые выступали в новогоднюю ночь и в России, и на Украине

    4. Артисты, которые выступали в новогоднюю ночь и в России, и на Украине

    До двух сократилось число артистов, которые выступали в новогоднюю ночь и в России, и на Украине. Если считать премьеры телепередач. Ими стали София Ротару и Ани Лорак. Это не значит, что остальных запретили — так вышло в этом [Читать...]


  4. Украина потребовала от России разъяснить в течение 48 часов характер военной деятельности

    5. Украина потребовала от России разъяснить в течение 48 часов характер военной деятельности

    Требование (!) МИДа Украины к России разъяснить в течение 48 часов характер военной деятельности в прилегающих к Украине районах, на первый взгляд напоминает фразу придураковатого мальчика из старого советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»: «А что [Читать...]


  5. Президент Левински

    6. Президент Левински

    Комментируя встречу президентов Украины и США, американский спутниковый телеканал назвал Зеленского «президентом Левински», хотя дальше обозначал его фамилию правильно. Ай, красавцы телевизионщики американские! Хотя, конечно, большие хулиганы. Настолько точно, одним словом описать всю суть украинско-американских отношений, а также [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»