Президент Байден заявил, что на 70% инфляция в США вызвана военной операцией России на Украине. Хорошая попытка свалить всё с больной головы на здоровую. Уверенная. Глупая, как практически всё, что Байден говорит публично, но тут уж ничего не сделаешь. Путается американский президент в собственных словах, напоминая стреноженного старого одра на весеннем лугу. Может, когда-то и был златоустом (тоже вряд ли), но давно. Разве что, в колледже. Учился же он чему-то когда-то? Интересно, что у него с оценками на уроках риторики было? Гордились ли им учителя? Впрочем, сейчас это уже неважно. Просто запомним исходные данные: более чем на две трети инфляция в Соединённых Штатах из-за России и, конечно, из-за Путина. Лично.

Вот, не начал бы он действовать на Украине, так и не было бы в США инфляции. И цены бы на бензин там стремительно не росли. И коронавируса бы не было. Он, правда, начался за два с лишним года до того, как наши начали денацификацию Украины и, судя по всему, а особенно по наличию там чёртовой прорвы американских военно-биологических лабораторий (в которых и с которыми как минимум и немцы работали), американцы тот коронавирус человечеству и подарили, но это уже совсем другая тема. Тут основные разборки впереди. Но в целом тезис понятен. Всё в мире плохое происходит из-за России, по крайней мере сейчас. Потом к ней ещё наверняка и Китай прибавится. Стрельба в нью-йоркском метро и в Лас-Вегасе. Ураган в Новом Орлеане и цунами в Индийском океане — это всё Путин.

Он и только он виноват в том, что индейцы дакота настучали американской кавалерии при Литтл-Биг Хорн, а японцы потопили американский флот при Пирл-Харборе. В убийствах Линкольна и Кеннеди. В поражениях Америки во Вьетнаме и в Афганистане. В росте цен на электричество и во всех американских разводах и суицидах за последние 250 лет. Из-за него сожгли ведьм в Салеме и стал президентом Трамп. А вот Обама и сам Байден прошли в президенты вопреки Путину и тем горды до умопомрачения. Всё так. Единственный прокол! Не стоит слишком уж круглые цифры называть — это любой американский маркетолог знает. Сказал бы Байден, что инфляция в Америке — на 69%, 99% или 99,99% из-за действий России на Украине, ему бы местная туповатая публика больше поверила. Ну, времени впереди довольно — ещё исправится…