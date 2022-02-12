Украина потребовала от России разъяснить в течение 48 часов характер военной деятельности

Требование (!) МИДа Украины к России разъяснить в течение 48 часов характер военной деятельности в прилегающих к Украине районах, на первый взгляд напоминает фразу придураковатого мальчика из старого советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»: «А что это вы там делаете, а?» И ведь на самом деле всё так и есть. Министр Кулеба вправду мальчик (как Киса Воробьянинов у Остапа Ибрагимовича Бендера, устроившегося работать художником на пароход, поближе к стульям — не девочка же он, в самом деле?!) и явно изрядно придураковат. По всему видно. Между тем, феномен сей происходит и в самом деле из времён советских, но не из сферы отечественной культуры, а, скорее, отечественного же блатняка.

Каждый, кто хоть что-то помнит о тех временах из реальной практики городской жизни (включая жизнь столичную), представляет себе традиционную для любого сообщества уличной шпаны фигуру «мелкого»: малолетней шестёрки, которую высылали навстречу прохожим из-за угла. Роль этого персонажа состояла в том, чтобы произнести что-нибудь типа «Дяденька, дай закурить» таким особым образом, чтобы максимально быстро получить по шее или быть посланным подальше. Это давало взрослым членам гопы повод «доскрестись» до его обидчика в качестве защитников малолетнего, а не просто уличного хулиганья, решившего поразвлекаться «гоп-стопом». Вот именно такую роль для западного сообщества сейчас и выполняет Украина. Причём не без удовольствия и даже не без таланта.

То ли роль привычная. То ли и в самом деле уверены нынешние украинские начальники, что им по шее никто не даст и они выйдут из затеваемой с их участием заварушки, без особых потерь и с прибылью, то ли они совсем края потеряли и страну свою готовы списать в расход ни за понюх табаку, искренне полагая, что кому-нибудь в этом мире будут без неё нужны. А может, и в самом деле видят себя среди победителей в грядущей схватке, как тот Мальчиш-Плохиш, который за бочку варенья и корзину печенья буржуинам помог. И ведь Кулеба на него даже и внешне похож! Только на взрослого… «Рос этот поросёночек, рос, и выросла большая…» Впрочем — это уже из кальмановской «Принцессы цирка». Ну, тут и впрямь: «Что выросло, то выросло». Этого уже не исправить. Так разве, зафиксировать для себя ситуацию перед началом большого мордобоя…