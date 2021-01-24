Джо Байден — это что-то привычное и родное. Мы чувствуем себя в своей тарелке, на своём привычном месте. Там, где раньше была «империя зла».

Это повышает нашу самооценку, мы чувствуем историческую общность с десятью столетиями русской истории, которая в глазах американских либералов — в чистом виде история «империи зла». С погромами, ГУЛАГом и Сталиным. Тысячелетнее зло. Страшно даже подумать.

Это помогает и Америке обрести своё место в мировой истории, поскольку американское мессианское сознание требует постоянной борьбы с Великим злом. Когда его нет или оно слишком маленькое, размером с Северную Корею, американцы впадают в депрессию и в мире начинаются хаос и бардак.

Так что Байден — хороший президент.

А Трамп был плохой. Он вечно начинал про деньги, бизнес, дебет-кредит и прочие низкие вещи, которые оскорбляли сознание богоизбранного государствообразующего русского народа. Мы не для того вставали с колен, чтобы всё мерить деньгами.

Трамп всё время улыбался, говорил ласковые слова и был чертовски убедителен. Вёл себя словно брачный аферист. Нас это нервировало. Мы этого не любим.

Мы когда не улыбаемся — тогда не улыбаемся. Но от души.

Вот, например, Обама в 2014 году приехал в Австралию на встречу G20 и начал демонстративно со зверской рожей смотреть на Путина. А Путин и рад. Русскому президенту что нужно? Правды. Честных отношений. Мы это ценим.

Мы и к Черчиллю неплохо относимся, потому что он всю жизнь ненавидел Советскую Россию и особо не скрывал этого. Приличный человек.

Теперь всё будет как при Черчилле и Трумэне. Слава Богу!

Кибератаки, убийство американских солдат в Афганистане за баунти (нет, не за конфеты, а за вознаграждение) и, конечно, Навальный. Это — только то, что у Байдена есть прямо сейчас. Но наверняка что-то появится ещё. Мы же теперь снова «империя зла», а зло всегда крайне изобретательно.

Минимум на четыре года в мире воцарились гармония и порядок. В чести снова уважение к врагу, осторожность в словах и поступках, дружелюбное бряцание оружием.

Добро пожаловать в наш мир, господин президент!