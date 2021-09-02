Президент Левински

Комментируя встречу президентов Украины и США, американский спутниковый телеканал назвал Зеленского «президентом Левински», хотя дальше обозначал его фамилию правильно. Ай, красавцы телевизионщики американские! Хотя, конечно, большие хулиганы. Настолько точно, одним словом описать всю суть украинско-американских отношений, а также того, что собой представляет с точки зрения американской публики и средств массовой информации украинский президент и какую роль он только и может сыграть в общении с президентом американским… Кто помнит сексуальный скандал вокруг Билла Клинтона и Моники Левински, понимает, о чём это. Притом, что вряд ли Зеленский орально доставил Байдену такое удовольствие, как помянутая девица Клинтону.

Нет, теоретически он вполне мог бы оказать престарелому президенту Америки те же услуги, которые в 90-х оказывала Левински Клинтону, в те далёкие годы бывшему, что называется, в самом соку. Чем-то же они два часа, вместо изначально оговорённых 45 минут, с Байденом занимались? Не юмористические ж миниатюры Зе тому показывал? Тем более, с английским у него проблемы, с мовой тоже, единственный язык, которым он более или менее владеет — запрещённый им на Украине русский, а Байден ни на русском, ни на украинском в принципе не говорит. Впрочем, он уже и с английским не очень дружит. Возраст. Ну, а если речь не шла ни о сексе, ни о юморе, тогда чем можно было его занять на два часа? Жалобами на Россию? Стонами про газовый транзит? Просьбами денег и оружия?

Нет, конечно, теоретически Байден и Зеленский могли обсуждать вступление Украины в НАТО и её перспективы интеграции в Евросоюз. Практические шаги по реализации идиотских проектов Киева по возвращению под свою юрисдикцию Крыма и поддержку США войны на Донбассе, которую Зеленский ведёт, наплевав на Минские соглашения. Очередные военные учения с участием американцев на Украине, или ещё что-нибудь в этом роде. Испорченные отношения Киева с Пекином и Минском. Проекты строительства на Украине американцами АЭС. Мало ли, чем вдохновлённый самим фактом наконец-то состоявшейся встречи с президентом Америки, мог ему президент Украины голову морочить. Такой живчик… Была когда-то поговорка про то, как пустили Дуньку в Европу. Вот и с Зе в США так же выходит. Одно слово, встреча президента Левински с президентом Талибайденом…