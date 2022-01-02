{ 2 января 2022 }

Артисты, которые выступали в новогоднюю ночь и в России, и на Украине

Рубрики: [Telegram]  [Шоу-биз]  

До двух сократилось число артистов, которые выступали в новогоднюю ночь и в России, и на Украине. Если считать премьеры телепередач. Ими стали София Ротару и Ани Лорак.

Это не значит, что остальных запретили — так вышло в этом году. Например, Илья Лагутенко умудрился выступить в «95 квартале», но не выступить в России. А свежее новогоднее выступление Светланы Лободы показали на Первом канале вечером 1 января.

Но среди старых артистов, начавших ещё в советскую эпоху, только Ротару продолжает зажигать, несмотря на бухтение «патриотов» с обеих сторон.

Методичка


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