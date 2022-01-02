Артисты, которые выступали в новогоднюю ночь и в России, и на Украине

До двух сократилось число артистов, которые выступали в новогоднюю ночь и в России, и на Украине. Если считать премьеры телепередач. Ими стали София Ротару и Ани Лорак.

Это не значит, что остальных запретили — так вышло в этом году. Например, Илья Лагутенко умудрился выступить в «95 квартале», но не выступить в России. А свежее новогоднее выступление Светланы Лободы показали на Первом канале вечером 1 января.

Но среди старых артистов, начавших ещё в советскую эпоху, только Ротару продолжает зажигать, несмотря на бухтение «патриотов» с обеих сторон.