Президенту ФРГ Вальтеру Штайнмайеру Зеленский отказал во встрече

Президент ФРГ Вальтер Штайнмайер, которого Зеленский, отказавший ему во встрече, обвинил в излишне активных контактах с Россией, в том числе по “Северному потоку — 2″ (вот, далась же им всем эта злосчастная труба!), сделал ряд заявлений, которые заставляют сильно сомневаться в его симпатиях к нашей стране и её руководству. Там и про невозможность нормализации отношений Германии с Россией при Путине было, и про необходимость расследовать «преступления России на Украине» (?!) и много про что ещё. И это говорил президент ГЕРМАНИИ, которая в третий раз за последние 100 лет ринулась на Украину, поставляя туда бронетехнику, другое оружие и снаряжение, и открыв доступ в ряды украинских нацбатов немецким «добровольцам», а попросту неонацистам, решившим для развлечения немного в русских пострелять.

Интересно, президента Германии в этом ничего не смущает? Например параллели с двумя Мировыми войнами, когда Германия и её граждане уже были на Украине, воюя там в союзе с местными националистами против России? В первый раз против Российской империи за кайзера, во второй против Советского Союза за фюрера… Б-г, как известно, Троицу любит, но не до такой же степени! Итоги «Брестского мира» его вдохновили, что ли? Так Путин не Ленин, а Российская Федерация в апреле 2022 года сильно отличается от Советской России в марте 1918-го. И тут сегодня никакой германский Генштаб революцию уже не спровоцирует. Хватило и одного раза. Благо, в те два прошлых военных вторжения на Украину, когда Германия её на какое-то время под себя подмяла, для неё это в итоге очень плохо кончилось. Хотя в Великую Отечественную она под себя предварительно подмяла всю Европу.

Нет, понятно, что тогда немцы ещё и против Британии и американцев воевали, а теперь у них всех в отношении Москвы полный консенсус, вроде того, на который Черчилль в 1946-м надеялся, разрабатывая планы удара по Советскому Союзу на тот момент уже бывших наших союзников, вместе с остатками вермахта, польской армии, а также украинскими и прибалтийскими националистами, что мы в настоящий момент и наблюдаем. Сэр Уильям, наблюдая нынешнюю ситуацию на Украине, мог бы быть вполне доволен. Если, конечно, не считать того, чем она в любой момент может закончиться для Европы, в частности Великобритании и Германии. Третья Мировая, если она перейдёт из нынешнего финансово-экономического и информационного поля, а также войны «по доверенности» накачанной западным оружием и подпитанной наёмниками и военными стран НАТО Украины против России, в прямое столкновение Москвы с западным миром, вряд ли кому-то там очень понравится.

Гарант того, что это пока не произошло и катастрофического сценария пока можно избежать — тот самый Путин, при котором Штайнмайер не видит возможности нормализовывать отношения с Россией. Хотя вряд ли их можно будет с кем-то наладить после него. Более позитивного в отношении Запада, Европы как таковой и Германии в частности человека, чем Путин, во главе России в обозримой перспективе не просматривается и таковой вряд ли найдётся. Особенно после того, что лидеры западного мира за последний десяток лет на постсоветском пространстве начудили. Впрочем, они этого не понимают и вряд ли смогут понять, продолжая свои идиотские, заранее обречённые на неудачу попытки его свергнуть, которые только укрепляют его позиции внутри страны. Кто там, кстати, нас всё время во вмешательстве в их никому не нужные выборы обвинял?!