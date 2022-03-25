{ 25 марта 2022 }

США создали группу на случай применения Россией ядерного оружия

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Информация о создании Соединёнными Штатами группы, которая «будет вырабатывать меры, на случай применения Россией ядерного оружия» каким-то странным боком совместилась в сознании американского начальства с двумя пунктами: что делать, если Москва займётся уничтожением конвоев, которые будут из стран НАТО на Украину вооружения подтаскивать и при каких условиях НАТО будет вынуждено направить на Украину войска. Ну, вопросы, конечно, интересные. Особенно если учесть, что пока что единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, причём по гражданскому населению — это сами Соединённые Штаты, так что если кто-то насчёт ядерного удара и должен беспокоиться, так это как раз Россия.

У нас, впрочем, никто никаких специальных групп не создаёт и шороху по ядерной части не наводит. Всё давно расписано и согласовано профильными ведомствами и организациями. Сигналы из Кремля при этом идут вполне успокаивающие (и даже слишком), горячая линия между Минобороны и Пентагоном работает… Да и кто сказал, что России для поражения конвоев стран НАТО, вооружающих Украину, что в разгар боевых действий автоматически превращает эти страны в участников войны с Россией, а их конвои и те военные базы и места складирования, где они формируются, в легитимные мишени, вообще ядерное оружие нужно? Обойдётся и высокоточным, которое у Москвы в более чем достаточном ассортименте наличествует.

Ядерное оружие может понадобиться и будет применено в ситуации по-настоящему большой войны, когда и если существование России окажется под угрозой. И что в таком случае делать как раз понятно: совершенно точно не дискуссионные и аналитические группы создавать. Тогда попросту молиться надо будет, если, конечно, успеют. Тоже тема понятная и для Америки привычная. Там в храмы Б-жьи куда больше народу ходит, чем в Европе. На что-то ещё, исходя из состояния российских ядерных арсеналов, ни у кого в НАТО, включая американцев, времени не будет. Так что, зачем им помянутые группы коллективной терапии создавать — один только Г-дь знает. Б-г же, как они всем в мире сто раз сказали, благословил Америку? Если им на слово верить, благословил. Так и чего теперь эти странные люди менжуются?!

Евгений Сатановский


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