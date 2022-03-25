На фоне очередного американского бзика с санкциями (328 депутата Государственной Думы, толпа банкиров, из которых самым показательным является присутствие в их списке Германа Грефа, просто по факту длительного личного знакомства с президентом Путиным, десятки оборонных предприятий и конечно же, как можно было о них забыть, операции с российским золотом), истинный душевный трепет и неизъяснимый оптимизм вызывает информация Дмитрия Пескова о личной роли Романа Абрамовича в организации переговоров российского правительства с тем сомнительным образованием, которое у Владимира Зеленского эту функцию на Украине выполняет. Вот и решилась главная тайна современности: с какого бодуна… ну, и так далее. А то никто из людей не столь информированных по части тайн нашего двора, никак понять не мог, что это было и что до сих пор с Киевом продолжается. А это «Семья» рулит! Привет бесшабашным 90-м! Только Березовский не дожил.

«Уолл-Стрит Джорнел» (не будем уподобляться отечественным СМИ последних 30 с небольшим лет, используя английские названия всуе — коли уж нам за нефть и газ теперь недружественные страны в рублях должны платить, так и названия их, географические и прочие, имеет смысл по-русски транскрибировать, как это отродясь и делали — и в имперскую эпоху, и в советский период нашей истории), сообщил миру, что жестоко уязвлённый британскими санкциями Абрамович не попал под санкции американские, поскольку лично Зеленский попросил Байдена его от них избавить, сославшись на потенциал Романа Аркадьевича, как посредника в общении с Россией. Ну, мужики обещали — мужики сделали. Кому это удивительно, тот, наверное, до сих пор в большое и чистое верит. А его, оказывается, нет и не было никогда. Хочешь, что называется, чтоб оно было, так, пойдя на ярмарку, к Гагенбеку, купи себе слона и вымой его.

Переговоры с Украиной идут, и даже по нескольким направлениям. На кой хрен они вообще России — отдельная тема, о которой лучше не спрашивать, а то придётся сплошным матом начать писать и разговаривать. Это даёт Зе некоторую надежду выкрутиться из предстоящего процесса украинской денацификации с минимальным личным ущербом. Хрен знает как именно, но почему бы и нет? Война-войной, а бизнес олигархов и политиков, и наших, и украинских, идёт как часы, по расписанию. Абрамовичу Зе помог, хотя бы частично, за что, как минимум, сможет, перестав умучивать Украину в качестве её президента, лишний раз на корпоративе у Романа Аркадьевича выступить (будут же у того ещё наверняка впереди какие-нибудь корпоративы), а то и получить в качестве памятного сувенира от него, как бывшего губернатора северного региона, кухлянку, унты и меховую шапку, рассчитанные на климат Чукотки, которые ему и на Магадане, и на Колыме пригодятся. Вряд ли его жизнь без этих важных географических регионов обойдется.

Хотелось бы, конечно, чтобы отечественная история, политика и, что уж совершенно точно, безопасность, определялись впредь кем угодно, только не олигархами, которые и себя-то со своими деньгами защитить не в силах, что до страны — могут её только окончательно похоронить, доведя до ручки, могут с успехом доразворовать, восполняя потери прошлого цикла, а могут и довести до цугундера и буйномятежных настроений широких народных масс, которым они давно осточертели вместе со своими яхтами и футбольными клубами, самолётами и особняками, а также всеми и всяческими крышами: силовыми, политическими и прочими, на каком бы уровне они ими в своё время ни обзавелись. Да только, наверное, время для этого ещё не пришло. Хотя, конечно, спасибо Пескову за откровенность. Неожиданно, но хоть теперь ясно стало, как в стране дела делаются. А то многие так пока этого и не поняли: всё насчёт национальных интересов себе под нос курлычут и себя сказками про них баюкают. А оно проще решается. И намного. Охренительно, как проще!