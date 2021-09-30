Венгрия подписала контракт с Россией на поставки газа на будущие 15 лет через «Турецкий поток», а затем через Сербию и Австрию. Украина выразила по этому поводу изумление и возмущение, заявила, что венграм выгоднее (?!) получать российский газ транзитом именно через Украину и попросила Евросоюз разобраться, нажать на Будапешт и исправить ситуацию. Венгры послали Киев подальше, разъяснив, что никому не позволят контролировать, как и через кого они получают газ для собственных нужд, а заодно сообщили, что новый контракт для них гораздо выгоднее прежнего, согласно которому газ шёл через Украину. И это вполне можно было бы назвать скандалом в благородном семействе, если бы в качестве одного из участников не присутствовала Украина. Какое уж тут благородство…

Как там говаривали классики, насчёт того, что «докторам не нравятся их собственные лекарства»? Тот самый случай. Какие у Венгрии отношения с нынешней Украиной? Максимально недружественные. По чьей инициативе? Да, естественно, по украинской, по чьей же ещё? Когда Киев в Закарпатье этнических венгров прижимал, на тему языка, запрещая его использование и преподавание на нём в школах, там местные «гении» думали, что это им никак не отольётся? Зря думали. Венгры — народ боевитый, с древней историей, хорошей памятью и редким упорством. Их много кто пытался за последнюю тысячу лет причморить. Ни у кого, в конечном счёте, это так и не получилось. И уж точно, не нынешней киевской власти быть теми, кому это удастся. Руки коротки. Тем более, Венгрия-то как раз Европа: она и в ЕС, и в НАТО. А вот Украина…

Впрочем, попытки Киева жаловаться на Будапешт в Брюссель обречены на провал не только поэтому, но и потому, что Венгрия действительно не позволит НИКОМУ себе диктовать, как ей вести закупки природного газа. Да и во всех остальных отношениях давить на неё бесполезно. По АЭС «Пакш-2» она будет работать с «Росатомом», как и в советские времена с его предшественником, не заморачиваясь ни американскими, ни французскими предложениями. Насчёт приёма мигрантов из Африки и с Ближнего и Среднего Востока к ней клинья подбивать так же бесполезно, как и насчёт гендерной политики, в которой венгры не менее привержены традиционным ценностям, чем поляки. Не зря их империя Австро-Венгрией была! Их и турки завоевать не смогли. Куда Украине с ними пытаться справиться…